Cem Saygı TikTok dansı ile beyin yaktı! Memleket Partisi adayı Cem Saygı kimdir?

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerin de milletvekili aday listesi netleşti. Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı ise dansı ile olay oldu. Gençler ile bir araya gelen ve TikTok'tan dans videosunu paylaşan Cem Saygı kısa sürede en çok konuşulan isim oldu. Cem Saygı'nın dansını izleyenler 'beynim yandı' yorumunu yaptı.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için gün sayarken partilerin milletvekili adayları da netleşti, listeler erişime açıldı. Listelerin renkli isimleri sosyal medyanın diline düştü. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de yaptığı dans ile olay olan Cem Saygı oldu. Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı gençlerle buluştuğu bir ortamda kendinden geçti ve görenlerin ağzını açık bırakan bir dans performansına imza attı. O dans şovunu da TikTok hesabından paylaştı. Bu çılgın dans şovunun ardından Cem Saygı'nın hayatı da merak edildi.

Kısa sürede en çok aranan isim olan Cem Saygı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli birlikte bakalım..

Cem Saygı kimdir?

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. 34 gün sonra yapılacak seçimler için Memleket Partisi de YSK'ya listelerini sundu. Cem Saygı, Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer almaktadır.

Cem Saygı TikTok hesabı

Memleket Partisi'nin Zonguldak'tan 5. sıradan aday gösterdiği Cem Saygı'nın TikTok hesabı araştırılıyor. Cem Saygı, TikTok'ta @cemsaygi67 kullanıcı adıyla yer almaktadır.