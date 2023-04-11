Anahtarı kontakta bırakarak pide almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

BURSA'da ramazan pidesi almak için aracının anahtarını kontak üzerinde bırakarak fırına giden araç sahibi geri geldiğinde aracını bıraktığı yerde bulamadı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. iftar saatine az bir süre kala ramazan pidesi almak için bir fırının önüne gitti. Pideyi hemen alarak geleceğini düşünen Ö.E., aracı çalışır durumda bıraktı. Ö.E. pide aldıktan sonra geri geldiğinde aracını bıraktığı yerinde göremeyerek hemen durumu polise bildirdi.

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler çalınan hafif ticari aracın Hamitler Mahallesi'ne gittiği belirlendi.Ekipler ile aracı çalan şüpheliler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç çamura saplanmış halde bulundu. Araç içindeki K.S., (24) Ö.K. (22) ve M.U. (26) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan aracı çalan K.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yardım eden diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



