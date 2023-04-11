AK Parti'nin beğenilen ve eleştirilen adayları Fuat Uğur paylaştı

YSK'ya sunulan AK Parti aday listelerine ilişkin yazı kaleme alan yazar Fuat Uğur, beğendiği ve eleştirdiği adayları paylaştı.

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Siyasi partilerin aday listelerinin yol açtığı artçı depremler sürüyor. Yerini beğenmeyenler istifa ederken tansiyonu yükselten açıklamalar da geldi.

tv100 yazarı Fuat Uğur, AK Parti milletvekili aday listesindeki isimleri değerlendirdi.

Beğendiği ve eleştirdiği adayları kaleme aldı düşüncelerini "AK Parti'nin adaylarını beğendiniz mi?" başlıklı yazısında aktardı.

"HDP'ye operasyon yapmama sözü veren yedili masa"

Cumhur İttifakı içinde AK Parti dışındaki partilerin kendisine göre olmadığını belirten Uğur, Millet İttifakı için "FETÖ’cü şerefsiz darbecilerle helalleşme vaadinde bulunan, PKK’nın siyasal uzantısı HDP’ye özerklik ve kuzey Suriye’ye operasyon yapmama sözü veren Yedili Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP’ye mi oy vereyim?" yorumunda bulundu.

Herkesi memnun edecek bir sistemin modelin mevcut olmadığına değinen yazar, "Her bir bireyin siyaseten ya da hizmet açısından ayrı beklentisi var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hangi birimizi memnun etsin? En başta beni edemiyor." ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan'dan başka da seçenek yok"

Yazısında eleştirdiği AK Partili isimleri paylaşan Uğur, Söyleyeceğiz, eleştireceğiz ama sonuçta BAŞKA TÜRKİYE YOK, hepimiz bunu bilmek zorundayız. Dolayısıyla ERDOĞAN’DAN BAŞKA DA SEÇENEK YOK." görüşünü dile getirdi.