A101'de 11 Nisan çılgınlığı! İndirimli aktüel ürünler yayınlandı: İphone 11, Playstation 5 ve Robot süpürge...

Her hafta salı ve perşem günü yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüm dikkatleri üzerine çeken zincir market A101 bu kez de 'Dünya A101 günü'ne özel hazırladığı aktüel ürünleriyle gündeme gelmeyi başardı. Günler öncesi duyurduğu ve adeta seri sayım yapan A101 sonunda bombayı patlattı. 11 Nisan 2023 Salı gününe özel, İphone 11, robot süpürge ve Playstation 5 gibi birçok indirimli ürün bugün itibariyle satışa çıktı. İşte Dünya A101 günü 11 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

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Zincir market A101'in 'Dünya A101 Günü' için hazırladığı 11 Nisan 2023 salı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 100'lerce indirimin 1 güne sığdığı gün: 101.gün kampanyası kapsamında yayınlanan katalogta teknolojiden ev aletlerine, ayakkabıdan saatlere, parfümden mutfak malzemesine birçok ürün avantajlı fiyat imkanıyla satışa çıkarıldı.

Günler öncesinden geri sayıma başlayan A101 herkesin merakla beklediği 'Dünya A101 günü' ne özel olarak hazırladığı 11 Nisan 2023 salı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İphone 11, robot süpürge, Playstation 5 ve Lenovo laptop gibi teknolojik ürünlerde indirimli fiyat imkanı sunan A101 mutfak aletleriyle de oldukça dikkat çekti. Peki bu hafta A101 hangi ürünler var? Dünya A101 günü ürünleri ve fiyatları neler? İşte A101'in 'Dünya a101 günü'ne özel hazırladığı aktüel ürünler listesi ve fiyatları haberimizde...

*109 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV - 8.999 TL

*Lenovo Ideapad3 Laptop - 8.599 TL

*Redway Lite 10 Tablet - 899 TL

*Sony Playstation 5 Oyun Konsolu - 18.999 TL

*İphone 11 64 GB - 15.999 TL

*Redmi Note 11 128 GB - 6.699 TL

*Watch Series 7 Akıllı Saat - 8.099 TL

*JBL 510 BT Bluetooth Kulaklık - 899 TL

*Vacuum Mop D9 Robot Süpürge - 9.199 TL

* Airfryer XXL 7.3 Litre Yağsız Fritöz - 5.999 TL

*Royaltea Konuşan Çay Makinesi - 1.349 TL

*Russel Hobbs Filtre Kahve Makinesi - 799 TL

*Mıcheal Kors Vanilla Kadın Askılı Çanta Beyaz - 4.999 TL

*New Balance M2002 REB Kadın/Erkek Ayakkabı - 3.799 TL

*New Balance M2002RST/Erkek Ayakkabı - 3.299 TL

*VANS Kadın ayakkabı - 1.3999 TL

*Seriko Erkek Kol Saati - 3.099 TL

*Guess Kadın Kol Saati - 1.599 TL

*Mandarima Kadın Parfüm - 179 TL

*Brut Erkek Deadarant - 129 TL

*Tiamob Gabido 6 Kapılı 2 Çekmeceli Aynalı Gardırop - 3.499 TL

*Tiamob Feraye 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop Atlantik - 1.799 TL

*WMF Quality One 4 Parça Çelik Tencere Seti - 4.999 TL

*Alia 14 Parça Hiper Tencere Seti - 3.799 TL