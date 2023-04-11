BIST 5.142
DOLAR 19,29
EURO 21,04
ALTIN 1.241,70
HABER /  GÜNCEL

Sabah ahıra girdi gördüklerine inanamadı ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sabah ahıra girdi gördüklerine inanamadı ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, gece saatlerinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra saldıran vahşi hayvanlar 15 koyunu telef ederken, bir hayvanın ise kayıp olduğu belirlendi.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde Düziçi'nin İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin yanında bulunan ahırında yıllardan beri hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Çalık, iftar saatlerinde hayvanları yemledikten sonra evine gitti.

Sabah saatlerinde ahıra gelen Ali Çalık, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hayvanların birçoğunun parçalandığını gören Çalık, çevrede yaptığı incelemede 15 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, birinin de kaybolduğunu tespit etti.

Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ahıra gelerek incelemede bulundu. Hayvanları kurtların telef etme ihtimali olduğu belirtildi.

"Canavar olabilir, kurt olabilir"

Sabah saatlerinde ahıra geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını ifade eden Ali Çalık, "Sabah yemlemeye geldiğimizde bu korkunç manzarayla karşılaştık. 15 tane koyunumuz telef oldu 1 tanesi de kayıp şu anda yok. Daha önce böyle bir şey yaşamadık, ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Koyunlarımızın hepsi gitti vahşice katledilmiş. Canavar olabilir, kurt olabilir ne olduğunu bilemiyoruz insanın aklına her şey gelebiliyor. Zabıta arkadaşlarımız geldi sağ olsunlar inceleme yaptılar" diye konuştu.

Çiftlikte hayvanlara bakan Ali Çakır ise, "Saat 6 buçuk gibi yemini suyunu verip kapısını kapattık iftarımızı yaptık. Hava da fırtınalıydı yağmur yağıyordu ses duymadık. Sabahleyin kalktığımda koyunları yemlemek için bu manzarayla karşılaştım. 70 yaşındayım daha ben böyle bir şey görmedim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hayvanların hepsini boğarak öldürmüş, oymuş boğazını. İşte görünüyor 20-30 metre uzaklıkta ses duymadım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?
Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?
Muharrem İnce'ye istifa şoku! Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray istifa etti
Muharrem İnce'ye istifa şoku! Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray istifa etti
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Soma'da maden ocağında facia! Bir işçi öldü, 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Soma'da maden ocağında facia! Bir işçi öldü, 5 işçi hastaneye kaldırıldı
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman tarih belli!
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman tarih belli!
Anahtarı kontakta bırakarak pide almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Anahtarı kontakta bırakarak pide almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
A101'de 11 Nisan çılgınlığı! İndirimli aktüel ürünler yayınlandı: İphone 11, Playstation 5 ve Robot süpürge...
A101'de 11 Nisan çılgınlığı! İndirimli aktüel ürünler yayınlandı: İphone 11, Playstation 5 ve Robot süpürge...
AK Parti'nin beğenilen ve eleştirilen adayları Fuat Uğur paylaştı
AK Parti'nin beğenilen ve eleştirilen adayları Fuat Uğur paylaştı
Milletvekili adayı Cem Saygı dans etti, Memleket Partisi inceleme başlattı
Milletvekili adayı Cem Saygı dans etti, Memleket Partisi inceleme başlattı
Cem Saygı TikTok dansı ile beyin yaktı! Memleket Partisi adayı Cem Saygı kimdir?
Cem Saygı TikTok dansı ile beyin yaktı! Memleket Partisi adayı Cem Saygı kimdir?
İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan hangi partiden?
İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan hangi partiden?
Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia
Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia