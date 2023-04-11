BIST 5.142
DOLAR 19,29
EURO 21,04
ALTIN 1.241,70
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?

Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?

Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, 6.05.1980 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Eskişehir’de tamamlayan Firdevs Akkaya, müzik dersleri vermiş, özel bir üniversitede eğitimine devam etmektedir.

Abone ol

Bireysel gelişimi ile ilgili birçok eğitim alarak doğuştan sahip olduğu psişik güçleri ve spritüal alanda zihinsel, ruhsal ve bedensel enerjinin farkındalıkları ile ilgili kendini geliştiren Firdevs Akkaya, işinin geniş yelpazesinde duru görü yeteneğiyle önemli belgeler ödüller ve sertifikaları almıştır.

 2020 yılında kurduğu Firdevs Akkaya Danışmanlık Merkezi’nde profesyonel danışmanlık yapan Firdevs Akkaya, birçok yaşam merkezlerinde eğitimler, seminerler, kamplar, Workshoplar düzenlenmiştir ve halen daha devam etmektedir. Eğitimlerine kendi ofisinde danışanları ile devam eden Firdevs Akkaya bioenerji, duygu ve düşüncelerin gelişimi nefes çalışmaları duygusal özgürleşme teknikleri ve farkındalık çalışmaları eğitimleri ile danışanlarıyla olumlu sonuçlar almaktadır. Firdevs Akkaya, televizyon programları ve radyo yayınları yaparak bilgi ve birikimini insanlar ile paylaşmaktadır.

 Firdevs Akkaya aynı zamanda sanatçıdır. Single çalışmalarıyla müzik yolunda ilerleyen Akkaya, Cihangir Müzik Topluluğu Korosu’nun kurucusu olup, koro şefliğine devam etmektedir. Firdevs Akkaya, Kültür Bakanlığına bağlı bir yazardır. Ey Can isimli kitabın yazarı olan Firdevs Akkaya kitaptan gelen tüm geliri depremzedelere bağışlamıştır.

 Firdevs Akkaya’nın uzmanlık alanları şunlardır;

Bioenerji uzmanı
Eğitmen
Astrolog
Yoga eğitmeni
Spiritüel danışman
Reiki master teacher
Nefes Koçu
Yaşam koçu
NLP uzmanı
İlişki koçu
EFT uzmanı
Sufizm Kişisel Gelişim

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'ye istifa şoku! Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray istifa etti
Muharrem İnce'ye istifa şoku! Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray istifa etti
Soma'da maden ocağında facia! Bir işçi öldü, 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Soma'da maden ocağında facia! Bir işçi öldü, 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman tarih belli!
SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman tarih belli!
Anahtarı kontakta bırakarak pide almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Anahtarı kontakta bırakarak pide almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
A101'de 11 Nisan çılgınlığı! İndirimli aktüel ürünler yayınlandı: İphone 11, Playstation 5 ve Robot süpürge...
A101'de 11 Nisan çılgınlığı! İndirimli aktüel ürünler yayınlandı: İphone 11, Playstation 5 ve Robot süpürge...
AK Parti'nin beğenilen ve eleştirilen adayları Fuat Uğur paylaştı
AK Parti'nin beğenilen ve eleştirilen adayları Fuat Uğur paylaştı
Milletvekili adayı Cem Saygı dans etti, Memleket Partisi inceleme başlattı
Milletvekili adayı Cem Saygı dans etti, Memleket Partisi inceleme başlattı
Cem Saygı TikTok dansı ile beyin yaktı! Memleket Partisi adayı Cem Saygı kimdir?
Cem Saygı TikTok dansı ile beyin yaktı! Memleket Partisi adayı Cem Saygı kimdir?
İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan hangi partiden?
İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan hangi partiden?
Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia
Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia
Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı, Batı dünyası samimi değil
Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı, Batı dünyası samimi değil