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Muharrem İnce'ye istifa şoku! Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray istifa etti

Muharrem İnce'ye istifa şoku! Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray istifa etti

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nde yok istifa! Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Aykut Demiray, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Demiray istifa etti. Memleket Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Demiray, istifasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aziz Aykut Demiray, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, "Gördüğüm lüzum üzerine partiden ve görevlerimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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