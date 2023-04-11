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6 ayda 50 kilo verdi eski halinden eser kalmadı herkes 'ameliyat mı oldun' diye soruyor

6 ayda 50 kilo verdi eski halinden eser kalmadı herkes 'ameliyat mı oldun' diye soruyor

ELAZIĞ'da 24 yaşındaki Pelin Gençer, altı ay içerisinde ameliyat olmadan sadece diyet yaparak 50 kilo verdi. Sağlıklı beslenme ile bu sonuca varılabileceğini çevresine gösteren Gençer, "Zayıflamadan önce hayatımda giydiğim kıyafetlerime, şimdi benle diyetisyenim girebiliyoruz" dedi. Gençer'in zayıflamadan önceki ve şimdiki hali arasındaki fark dikkat dikkat çekiyor.

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Elazığ’da önemli sağlık sorunları yaşayan 24 yaşındaki Pelin Gençer, azimle uyguladığı diyet ve spor programıyla fazla kilolarından kurtulmanın ve yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Gençer, çocukluğundan bu yana fazla kiloları yüzünden günlük yaşamında zorluk çekmeye başlayınca zayıflama kararı verip diyetisyene gitti.

Burada Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay’dan aldığı diyet programını aksatmayan Gençer, spor da yaparak 6 ayın sonunda 108 kilodan 58 kiloya düştü.

Fazla kiloları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Gençer, “Çevremdekiler ‘ameliyat mı oldun’ deyip şaşırıyorlar. Ben de tabi ki sağlıklı beslenme ile de bu sonuca varılabileceğini çevreme gösterdim. Zayıflamadan önceki hayatımda giydiğim kıyafetlerime şimdi benle diyetisyenim girebiliyoruz” dedi.

"Çevremdekiler 'ameliyat mı oldun' deyip şaşırıyor"

Kilo vermesindeki en önemli etkenin sağlıklı beslenme olduğunu dile getiren Pelin Gençer, "Bundan 6 ay önce diyet yapmaya karar verdim. Benim için öncelikli olan şey, sağlıklı beslenmekti. Kübra hanım sayesinde sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Bu diyet sürecinde benim için önemli olan dengeli beslenmekti ve aynı zamanda motiveydi. Dengeli beslendik hem de Kübra hanım ile iletişimimizi hiçbir şekilde kesmedik. Aynı zamanda her şeyden yeteri kadar miktarda yiyerek süreci tamamladık. 6 ayda 50 kilogram verdim. Zayıflamadan önceki hayatımda yürümekte zorluk çekiyordum. Kan değerlerimde ciddi miktarda düşüş vardı ve bunun için tedavi gördüm. Bu sebeple diyete başlamıştım. Şimdi kan değerlerim iki katına çıkmış aynı zamanda rahat hareket edebiliyorum ve dış görünüşümden de oldukça memnunum. Diyete ilk başladığımda 50 beden kıyafeti tam dolduruyordum, şu anda ise 36 bedene kadar düştüm. 108 kilogramdan totalde 58 kilograma kadar ulaştık. Çevremdekiler ‘ameliyat mı oldun’ deyip şaşırıyor. Ben de tabi ki sağlıklı beslenme ile de bu sonuca varılabileceğini çevreme gösterdim. Zayıflamadan önceki hayatımda giydiğim kıyafetlerime şimdi benle diyetisyenim girebiliyoruz" diye konuştu.

Diyetisyen Kübra Tekay ise hastasının fazla kilolarından kurtulması için diyet programı uyguladıklarını belirterek, “Pelin hanım bize geldiğinde hem hayat tarzını değiştirmek istediğini hem de yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Bunun için sağlıklı ve dengeli beslenerek kilo vermek onun için bir adımdı. Biz de bu süreçte kendisine destek olmak istiyoruz. Kendi özelliklerini baz alarak kişiye özel bir beslenme yani kendisine özel program düzenledik. İletişimi hiç bozmadan ve aksatmadan doğru egzersiz ve beslenme programı ve yanında yeterli miktarda sıvı tüketimi ile ideal kilosuna ulaştık. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte 50 kilogram kadar verdik. Kendisini tebrik ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Öncesi ve sonrası...

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