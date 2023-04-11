PTT'den bayram öncesi ilaç gibi ödeme! 1.900 TL hesaplara yatırılacak: Tek bir şart var...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu sosyal yardım ödemelerine gün geçtikçe bir yenisi daha ekleniyor. Bayram öncesi harekete geçen bakanlık TBMM'ye yeni bir yardım paketi sundu. Yapılan oylama sonucunda başvuruları e-Devletten ödemelerin ise PTT'den yapılacağı 1.900 TL'lik nakit yardımını içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek ödeme için tek bir şart var... İşte detaylar...

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Ramazan Bayramı öncesi dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri aileler için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni yardım paketini TBMM'ye sundu. Yapılan oylama sonucu kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'yeni sosyal yardım paketi' ile ilgili son dakika bilgileri de gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi e-Devletten başvuru yapan ailelere PTT'den nisan ayında 1.900 TL ödeme yapılacak. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için tek bir şartınız, başvuru yapmak için sayılı günleriniz kaldı. İşte PTT 1.900 TL bayram öncesi destek ödemesi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Devlet, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ekonomik krizin başladığı günden bu yana sosyal yardım ödemeleri de hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Her geçen gün daha da büyüyen sosyal yardım fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Nisan ayı sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak edilirken aile Bakanlığı tarafından yeni bir sosyal yardım imkanı hazırlandı. TBMM'ye sunulan sosyal yardım paketi meclisten geçti. Paket kapsamında başvuru yapan ailelere nisan ayında bayram öncesi tam 1900 TL yardım ödemesi yapılacak. Devlet yardımı almak isteyenler e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Ödemeleri ise T.C kimlik kartı ile PTT üzerinden yapılacak.

Aile Bakanlığı 1900 TL yardım şartları

Aile Bakanlığı, Türkiye Aile Destek paketi kapsamında 1900 TL aile yardımı veriyor. Nisan ayı aile destek ödemesi Ramazan Bayramı öncesi hesaplara geçecek. Yani bu hafta aile yardımı ödemesi yapılacak. Devletten aile yardımı almak isteyenler için başvuru şartları belli oldu. Bayram yardımı olarak da geçen aile yardımından faydalanmak isteyenler için tek bir şart bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin 1/3'ünü geçmiyorsa devletten aile yardımı alabilirsiniz. Aile yardımı çocuk destek bileşeni ile bir araya geldiğinde ödeme miktarı 1900 TL'ye ulaşıyor.

Bu hafta PTT'den ödeme yapilacak

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımı ödemeleri Normal şartlarda 15 Nisan tarihinde başlıyordu. Ancak Nisan ayında Ramazan Bayramı'nın idrak edilecek olması nedeniyle yardım parası ödemeleri de öne çekildi. Aile yardımı ödemeleri bu hafta PTT'den yapılacak. Aile Bakanlığı bu defa ödemeleri T.C kimlik numarasına göre yapmayacak. Tüm vatandaşlar için tek seferde ödemeler hesaplara yatacak. Aile Bakanlığı aile yardımı ödemelerine başvuru yapanlar T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilir. Ya da başvuru esnasında IBAN numarası verdiyseniz belirttiğiniz Banka hesabınızdan da ödemenizi almanız mümkün olacaktır. Türkiye aile destek yardımı hane başına yapılıyor Bu sebeple hane İçinden bir kişinin başvuru yapması yeterli.