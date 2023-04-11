Nisa Alptekin kimdir, kaç yaşında? Kimin kızı Nisa Alptekin babası kimdir?

Türkiye seçime doğru giderken, partilerin de milletvekili listeleri hazırlandı. AK Parti'nin listesinde en dikkat çelen isim Nisa Alptekin oldu. 2004 doğumlu yani henüz 19 yaşında olan Nisa Alptekin'in babası da eski siyasetçilerden. Nisa Alptekin 21. dönem AK Parti milletvekili İsmail Alptekin'kızı

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık son düzlüğe girildi, 34 gün kaldı. Türkiye sonucunu heyecanla beklediği bir seçime hazırlanırken partilerin de milletvekili listeleri belli oldu. AK Parti'nin listesinden çıkan en ilginç isim ise en genç aday Nisa Alptekin oldu. Henüz 19 yaşında olan Nisa Alptekin İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı oldu. Nisa Alptekin aslında çekirdekten yetişme, babası da eski siyasetçilerden.

Nisa Alptekin kimdir?

Nisa Alptekin 2004'te dünyaya geldi. Aslen Bolulu'dur. Şimdilerde 19 yaşındadır. 4 çocuklu bir ailenin evladıdır. Babası ise, Milli Görüş kökenli, AK Parti kurucuları arasında yer alan ve 21. dönem Bolu milletvekili ve 22. dönem Ankara milletvekili İsmail Alptekin'in kızıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini başarı ile tamamlayan Nisa Alptekin günümüzde, Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü birinci sınıf öğrencisidir

"Benim için çok onur verici bir durum"

Listede AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile aynı listede yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren Alptekin "Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum: Sandıklara gidin. Oylarınızı ağzı iyi laf yapanlardan değil, icraata geçenlerden kullanın. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanıp, gençlere yol göstereceğimi ve onların fikirlerine adapte olduğum için gençlerin dilinden de anlayacağımı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanarak küçük sürprizler yapmayı planlıyorum. Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şu anda benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, aynı listede olmak benim için çok onur verici bir durum" diye konuştu.