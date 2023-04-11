Dizi uğruna sınırları ortadan kaldırdı! Yüsra Geyik çırılçıplak soyundu
Oyuncu Yüsra Geyik BluTV’nin Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik gündeme gelmeye devam ediyor.
Yüsra Geyik'in geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Eteğini savururken kamerada iç çamaşırı gözüken Yüsra Geyik, o anları Instagram'ın 'hikaye' kısmından paylaşmıştı.
BluTV'nin en çok dikkat çeken orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşuluyor. Bozkır dizisine 2. sezonda dahil olan Yüsra Geyik büyük ses getirdi.
Ünlü oyuncu dizinin yedinci bölümünde çırılçıplak soyunup dans etti.