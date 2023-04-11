45 ilde "Kontak" operasyonu! Bulgar ve Türklerden oluşan çete çökertildi; 853 şüpheli tespit edildi!

BULGARİSTAN'dan temin ettikleri otomobilleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirip aynı model hasarlı araçlarla şasi numarasını değiştirerek "change" yapan suç çetesine yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan Emniyeti ile ortak sürdürülen "Kontak" isimli operasyonda 369'u Türk 484'ü Bulgar olmak üzere toplam 853 şüpheli tespit edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kanuna aykırı yollarla temin ettikleri otomobilleri aynı model hasarlı araçların şasi numarası ile değiştirerek “change” yapan şüphelileri tespit etti.

Bir buçuk yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli 369 Türk vatandaşından 150’sini yakalayarak gözaltına aldı.

Şasi numarası değiştirilmiş 275 otomobile el konuldu

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. “Kontak” ismi verilen operasyon çerçevesinde şasi numarası değiştirilmiş 275 otomobile de el konuldu.

Bulgar polisi 484 şüphelinin peşine düştü

Çetenin Bulgar uyruklu şüphelilerine yönelik Bulgaristan emniyetince operasyon başlatıldı. “Change” suçuna karıştığı tespit edilen 484 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Öte yandan şebekenin, şasini kopyaladığı hasarlı araçları da hurda olarak sattığı ve buradan da kazanç elde ettiği belirlendi.