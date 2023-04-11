Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan 1. sıradan aday oldu Ali Karahasanoğlu'ndan sandıkta vuralım çağrısı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli 1. sıradan aday gösterilmesiyle ilgili Kocaeli seçmenine çağrıda bulundu. Karahasanoğlu, "Tokat, sandıkta vuralım..Yargı kararı ile değil. Halkın insiyatifi ile bu sonuç gerçekleşmeli.." dedi.

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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala partiler aday listelerini YSK'ya verdi. Tartışılan isimler de listeler de yer buldu. Onlardan birisi de İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan oldu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i HDP ile işbirliği yapmakla suçlayan ve "şehit yakını" olduğu belirtilen bir kişiye müdahalesi ve küfretmesi siyaset gündemine damgasını vurmuştu.

Daha sonra grup başkanvekilliğinden istifa eden Türkkan için milletvekiliğinin düşünülmesi de gündemdeydi.

Eleştirilen Türkkan'ın yeniden Kocaeli'de 1. sıradan aday gösterilmesi tartışmaları alevlendirdi. Yeniden aday gösterilmesi kararını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, değerlendirdi.

"O isim yeniden meclise asla ve asla yollanmamalı"

Kocaeli seçmenini gerekli dersi vermesi için sandığa çağıran Karahasanoğlu, "Haydi göreyim seni, Kocaeli!" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"En azından, 2018 seçimlerinde zaten Kocaeli’den 1 milletvekili çıkartan İyi Parti’ye, Lütfü Türkkan’ı yeniden aday gösterdikleri için, Kocaeli’de ciddi ve geniş katılımlı bir protesto organize edilmeli, o isim yeniden meclise asla ve asla yollanmamalı.

Sivil toplum diyorsunuz ya.. “Her şeyi devletten beklemeyelim” diyoruz ya..

“Dokunulmazlığı kaldırıldı, zaten yargılanacak ve büyük ihtimalle mahkum olacak.. Seçilse de, mahkumiyet kararı gereği, milletvekilliği düşecek..” demeyelim..

Tokat, sandıkta vuralım.. Yargı kararı ile değil. Halkın insiyatifi ile bu sonuç gerçekleşmeli..

Ki; halka küfür edip, sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi, kaldıkları yerden yollarına devam eden kibirli siyasetçiler, bir daha aynısını tekrar edemesinler.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı için tıklayın