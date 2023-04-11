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Evde bakım maaşa alana bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşa alana bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı yaklaşırken evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek araştırması yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar 14-18 Nisan arasında ödeme alacaklar.

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Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakanlara devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları nisan ayında ne zaman yatacak sorusu merak edildi.  Her ay devlet tarafından evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı alanlara nisan ayında 2 güzel haber birden var. Evde bakım maaşı alanlara bu ay hem 2 bin lira ikramiye hem de 4.337 lira maaş ödenecek.

Nisan ayında evde bakım maaşı alanların cebine bir de 2 bin liralık bayram ikramiyesi girecek. Evde bakım maaşlarının ve ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler banka hesabının dışında e devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden de sorgulanabilir. 

2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi alacak olan vatandaşa 14-18 Nisan arasında ödeme yapılması bekleniyor. 16 milyon emeklinin de yararlanacağı evde bakım maaşları Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. 

Evde bakım maaşı başvuru belgeleri neler?

Evde bakım maaşı için başvuru evrakları hazırlanmalı ve akabinde başvuru yapılmalıdır. Sağlık sebeplerinden dolayı evde bakıma ihtiyacı olan yurttaşlara verilen yardımlar vardır. Bu yardımlardan birisi de evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı için başvuru yapmak isteyen kişilerin il müdürlükleri üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Bu başvuru esnasında il müdürlüğüne gitmeden önce hazırlanması gereken bazı evraklar var.

Başvuru evrakları şunlardır:

Kimlik kartı ve fotokopisi
Başvuru formu
Gelir durum tespit belgesi
Engelli raporu
Vesikalık fotoğraf

Evde bakım maaşı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Evde bakım maaş başvuru sonucu genellikle uzun bir süreç içerisinde açıklanmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra başvuruyu takip eden süreç de evde bakım maaş başvurusu için inceleme yapılır. İncelemeler onaylandığı takdirde ise sonuçlar genellikle 3 ay içerisinde açıklanır. Yoğunluğa ve talebe bağlı olarak 6 ay içerisinde sonuçlanan başvurular da vardır. Evde bakım maaşı almak isteyenler erken dönemde başvuru yapmalıdır.

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