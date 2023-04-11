"İnsanın gönlü kırıldığı zaman.."diyerek istifa etmişti! MHP'de atama

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) istifa eden Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan’ın yerine Ahmet Kahveci atandı.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek istifa etti.
Kocacan’ın yerine Ahmet Kahveci atandı. Kahveci yaptığı yazılı açıklamada, “MHP genel merkezimizin takdir ve tenzipleriyle tüm yönetim kurulumuzun ve teşkilatlarımızın onayı alınarak MHP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak göreve atanmış bulunmaktayım.” dedi.
Mehmet Kocacan, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü MHP’deki görevinden istifa ettiğini duyurarak şu açıklamayı yaptı: “28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor” dedi.