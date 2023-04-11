"İnsanın gönlü kırıldığı zaman.."diyerek istifa etmişti! MHP'de atama

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) istifa eden Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan’ın yerine Ahmet Kahveci atandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek istifa etti.

Kocacan’ın yerine Ahmet Kahveci atandı. Kahveci yaptığı yazılı açıklamada, “MHP genel merkezimizin takdir ve tenzipleriyle tüm yönetim kurulumuzun ve teşkilatlarımızın onayı alınarak MHP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak göreve atanmış bulunmaktayım.” dedi.