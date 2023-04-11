Gönenç Gürkaynak kimdir, ne iş yapar? Eşi Serra Gürkaynak ile boşandı mı?

Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesine giren Gönenç Gürkaynak yine hayatı ile merak konusu oldu. Asıl mesleği avukatlık olan 47 yaşındaki Gönenç Gürkaynak'ın eşi Serra Gürkaynak da hem yurtiçinde hem de yurtdışında avukatlık yapıyor. Özel hayatları hakkında bilgi vermeyen Gönenç Gürkaynak ve Serra Gürkaynak boşandı mı sorusu ise araştırılıyor.

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Türkiye'nin ilk 10 vergi rekortmeni sıralamasında üstlerde olan Gönenç Gürkaynak merak konusu oldu. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından arama motorlarında adı en çok aranan isim Gönenç Gürkaynak ve eşi Serra Gürkaynak oldu. Asıl mesleği avukatlık olan Gönenç Gürkaynak Harvard Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve ardından New York barosuna kayıt oldu. Avukatlığın yanı sıra iş adamı ve sanayici de olan Gönenç Gürkaynak, kendisi gibi avukat olan Serra Gürkaynak ile evli. Fakat hayatlarını sosyal medyadan çok uzak yaşayan çift hala evli mi, boşandılar mı sorusunun yanıtı ise henüz yok. Gönenç Gürkaynak İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapan Serra Gürkaynak ile evli...

Gönenç Gürkaynak kimdir, eşi Serra Gönenç kimdir?

Kariyeri: Habertürk TV sitesi tarafından Twitter'ın Türkiye'ye temsilci ataması konusunda Twitter'ın Türkiye'deki avukatı olarak gösterildi. Rekabet Kurumu tarafından Google'ın arama pazarındaki hâkimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Google'ın temsilcilerinden biriydi.

Hayatı: Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra 1998'de avukatlığa başladı ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı, araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptı. 2004'te Galler ve New York Barosu'na kabul edildi, çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Gönenç Gürkaynak, Wikimedia Vakfı’nın avukatlığını yaptı. Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu Hayatın Rengi programına katıldı. Sosyal medyada başlayan ve kullanıcılar tarafından gençlik yıllarının paylaşıldığı bir akıma dâhil oldu. 2015 yılında yapılan Bilderberg Toplantıları'na katılan kişiler arasındaydı.

Hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrencilere tavsiyeler verdi. Sabah Gazetesi'nin bir yazarı olan Dilek Güngör, hem Gürkaynak'ın hem de eşinin "Yatırım ve Vatandaşlık" programıyla farklı bir vatandaşlığa geçtiğini dile getirdi. Gürkaynak ise hâlihazırda 1.5 yıldır Malta vatandaşlığına sahip olduğunu ve Malta pasaportunun getirdiği kolaylıklar sayesinde memnun olduğunu söyledi. 2017'de vergi rekortmenleri listesinde onuncu, 2018'de ve 2019'da dokuzuncu oldu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bir avukat olan Serra Gürkaynak ile evlidir.