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AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı! Yerine Selman Altaş atandı

AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı! Yerine Selman Altaş atandı

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı. Tomakin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz" demişti.

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AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.

Tomakin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşamadıklarını ve seçmenin aday listesinden dolayı memnuniyetsiz olduğunu öne sürmüştü.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, milletvekili aday listesini eleştiren bir paylaşım yaparak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şunları yazmıştı:

"Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla…”

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