AK Parti'de koltuklarını çocuklarına miras bıraktılar! İYİ Parti baba oğlu birlikte aday yaptı
TÜRKİYE 14 Mayıs 2023 Pazar günü hem cumhurbaşkanı hem de milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Milletvekilliği için yarışan isimler arasında akrabalar hatta babasından koltuğu devralmaya hazırlanan evlatlar dikkat çekti. İYİ Parti ise babası ile oğlunu aynı anda milletvekili adayı göstermeyi tercih etti. CHP'de babadan koltuğu devralmaya hazırlananlar kimler?... İşte milletvekili listelerinden ilginç akrabalıklar...
14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan 28. dönem milletvekilleri listelerinden birbirinden ilginç ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Özellikle akrabaların karşı karşıya geleceği iller dikkat çekerken, asıl dikkat çeken ise babalarının koltuğunu devralmak için listelere giren milletvekili adayları oldu. Listelerde özellikle deneyimli siyasetçilerin, koltuklarını oğulları ve kızlarına miras bıraktıkları görüldü. Yine listelerde, aynı partiden aday olanlar ile rakip partilerde yarışacak aynı soyadı taşıyan adaylar da yer alıyor.
İki eski Meclis Başkanı'nın oğulları...
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, Manisa'dan 4. sıradan aday gösterildi. Meclis eski Başkanı Mehmet Ali Şahin'in avukat oğlu Cem Şahin de memleketi Karabük'ten birinci sıra adayı yapıldı.
AK Parti'nin ilk hükümetinde Bayındırlık Bakanı olan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen, Bitlis'ten ikinci sıra milletvekili adayı gösterildi. Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kızı Ceyda Bölünmez Çankırı yeniden İzmir milletvekili adayı gösterildi
AK Parti Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel'in oğlu Emrah Karayel ise İstanbul'dan listeye girdi. Yine AK Parti Malatya eski Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın kızı avukat İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da Malatya 3. Sıradan listeye girdi.