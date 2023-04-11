AK Parti'de koltuklarını çocuklarına miras bıraktılar! İYİ Parti baba oğlu birlikte aday yaptı

14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan 28. dönem milletvekilleri listelerinden birbirinden ilginç ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Özellikle akrabaların karşı karşıya geleceği iller dikkat çekerken, asıl dikkat çeken ise babalarının koltuğunu devralmak için listelere giren milletvekili adayları oldu. Listelerde özellikle deneyimli siyasetçilerin, koltuklarını oğulları ve kızlarına miras bıraktıkları görüldü. Yine listelerde, aynı partiden aday olanlar ile rakip partilerde yarışacak aynı soyadı taşıyan adaylar da yer alıyor.