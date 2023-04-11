'Masa 6 kişi Dünya 6 günde yaratıldı' dedi Meral Akşener'i büyüledi İYİ Parti'den aday oldu

İYİ Parti Antalya 5. sıra adayı Serkan Tekin'in, Meral Akşener'i "Masa 6 kişi. Dünya'da 6 günde yaratıldı" diyerek ikna ettiği ortaya çıktı. Yazar Talat Atilla'nın ulaştığı Tekin, "Sayın Akşener'e görüşlerimi aktardım. Bu konuşmalarımın neresi tuhaf?" dedi.

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İyi Parti Antalya 5. sıra adayı ilahiyatçı Serkan Tekin'in, adaylık sürecine uzanan hikayesi herkesi şaşırttı.

Yazar Talat Atilla, Tekin'in sürpriz şekilde İYİ Parti listesinde yer bulmasının arka planını köşe yazısında paylaştı.

Aynı zamanda hafız olan Tekin'in çok sayıda kitabı olduğuna değinen yazar, Risale-i Nur hakkında çalışmalar yaptığını, ebcet ve cifir (gelecek hakkında haber verdiğine inanılan bilgi, fal) ilimlerini öğrendiğini aktardı.

"6666'da 4 tane 6 var. Masada da 6 lider var"

Yazar Atilla, başta Beyaz TV'de 3. Göz programı olmak üzere birçok televizyonda program yapan Serkan Tekin'in aday gösterilmeden önce Meral Akşener'e ulaşıp görüşme yaptığını yazdı. Atilla, ikili arasındaki diyalogları aktardı:

Akşener: Müthiş gerçekten müthiş

SERKAN TEKİN; Sayın Genel Başkanım; ben bu 6'lı masayı, Allah'ın 6 günde dünyayı yaratmasına benzetiyorum.

AKŞENER; Nasıl yani?

SERKAN TEKİN; Allah, dünyayı 6 günde yarattı. Masada da 6 lider var. Demek ki bu bir değişiklik, yeni bir sürecin işareti.

AKŞENER; Çok ilginç. Vay canına!

SERKAN TEKİN; Evet efendim. Kuranda da 6666 ayet var.

AKŞENER; Peki, bu neyin işareti?

SERKAN TEKİN; 6666'da 4 tane 6 var. Masada da 6 lider var ya.

AKŞENER; Tabi ki, çok doğru. Senin dini yazılarını da gazeteden okurdum. Kuran'ın şifreleri kitabını da okudum. Bu tür şifreleri iyi çözüyorsunuz.

SERKAN TEKİN; Sağ olun efendim. Ayrıca Hz. Ömer vefat etmeden önce kendisine "halife kim olmalı" diye sorulmuş. Hz. Ömer de "6 isim seçtim. Bunlar kendi aralarında halifeyi seçsin." diye vasiyet etti. Burada da 6 kişi söz konusu. Şu anda da masada 6 lider var.

AKŞENER; 6 sayısı burada da uyuyor ama başka bir anlamı da var mı?

SERKAN TEKİN; Olmaz olur mu? Hz. Ömer efendimiz; Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Zübeyir, Hz. Abdurrahman Bin Af ve Ebu Ubeyde'nin kendi aralarında halife seçmesini istedi ve Hz. Osman'da karar kılındı.

Bu bir Hz. Ömer adaletidir.

AKŞENER; Müthis. Gerçekten müthiş. Bak hocam seni listeye alıyorum. Üstelik Ankara, İstanbul ve Antalya olmak üzere 3 il önereceğim sana. Ve yazmadan önce de sana sıranı da söyleyeceğim. Kendi kontenjanımı sana kullanacağım.

SERKAN TEKİN; Sağ olun efendim. Canla başla çalışırım."

"Yalan diyemem"

Yazar Atilla, daha sonra Tekin'e ulaştı ve aralarında geçen konuşmanın detaylarını paylaştı:

+ Serkan Hocam hayırlı olsun. Ben Talat Atilla. Size sayın vekilim mi desem!

- Nasip Talat Bey.

+ Elbette nasip. Gökte yazılmadan yerde yazılmaz da nasıl oldu adaylığınız?

- Sizin de dediğiniz gibi gökte yazıldı, yerde de oldu.

+ Doğru tabii de hafızsınız iyi bilirsiniz. Kader karar vermektir. Karar verince kaderimiz başlar. Her karar bir kaderdir. Allah, zamana mahkûm olmadığı için ne yapacağımızı bilir ve yazar. Siz ne yaptınız?

- Ne yapayım Allah'a sığındım. Verdim dilekçeyi!

+ ( Gülerek) Hocam diğer adaylar da şeytana sığınmıyor. Onlar da Allah'a sığınıyor. O arada ne oldu? Onu soruyorum.

- Münker ve Nekir gibi soruyorsunuz. ( *insan vefat ettikten sonra kabre konulunca mevtaya soru soran iki meleğin isimleri.)

+ Haşa. Günahkâr bir Talat Atilla, koskoca bir hafıza sadece "Hocam Allah aşkına doğruları söyle" diye ricada bulunuyor. Aslında ne oldu?

- Tövbe tövbe. Estağfurullah. Bir şey olmadı. Ne olmuş ki?

+ Hafızlar yalan söylemez hocam. Sayın Akşener'i nasıl ikna ettiğinizi çok sağlam kaynaktan duydum.

- Nasıl etmişim?

+ Sayın Akşener'e, "Kuran 6666 ayettir. İçinde de de 4 tane altı 6 var. Altılı masada da 6 lider var.

Allah kâinatı 6 günde yarattı. 6'lı masada da 6 lider var" dediniz ve Akşener'in bu benzetme çok hoşuna gidince, size vekillik önerdi.

(Yukarıda yazdığım şekilde özetledim...)

- Hatırlamıyorum. Ben şimdi toplantıya giriyorum. Hayırlı günler diliyorum.

+ Değerli Hocam; 6666 ayeti ezberinde tutan bir hafız, yakın zamanda konuştuklarını hatırlamaz olur mu hiç? Ayrıca ayıp bir şey de yok.

- Yav, hafızız diye.

+ Hocam, Hafız Allah'ın isimlerinden birisidir. Ben sizi TV'de de izliyorum ve gayet iyi ikna edici konuşmalarınız var.

- Allah razı olsun.

+ Sizden de. Haber kaynağımdan şüphem yok hocam. Doğru mu bu konuşmalar. Ayrıca aceleden soyadınız da yanlış yazılmış. Tekin olacağına Tetik olmuş!

- Yalan diyemem.

+ Hocam, siyasete çabuk ısınmışsınız. Diplomatik bir yanıt bu. Söylediklerim doğru mu, değil mi?

- Tamam, doğru da Sayın Akşener'e görüşlerimi aktardım. Bu konuşmalarımın neresi tuhaf?

+ Ben tuhaf demedim. Sadece fotoğraf çekiyorum.

- Dünya 6 günde yaratılmadı mı peki?

+ Elbette öyle. Allah ne dediyse o doğrudur. Ben bunu sorgulamıyorum. Ayrıca siz daha iyi bilirsiniz ki, dünya 6 günde değil, 6 evrede yaratıldı. Her evredeki zaman dilimini belki Albert Einstein'ın zamanın göreceliği kavramıyla anlamaya çalışabiliriz.

- Maşallah asıl hoca sizsiniz. Haklısınız. Ben kısaca öyle izah ettim ama doğru söylüyorsunuz.

+ Estağfurullah. Haddimi bilirim ama araştırmayı da severim. Hayırlı olsun.

- Allah razı olsun. Dua edin.

+ Allah hayırlısını versin.

- Amin.