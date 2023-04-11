Bağkur borç yapılandırması 2023 nasıl yapılır, ne zaman yapılacak?

BAĞ-KUR borçları yapılandırılabilecek mi? Vergi affı ile birçok ceza yapılandırma kapsamına aldı. Prim günleri silinen BAĞ-KUR'lular, prim ihyası için borç yapılandırmadan faydalanıp faydalanmayacaklarına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Bağ-Kur borcu sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, vergi affıyla BAĞ-KUR prim borçları tescil affı geldi mi? İşte son durum...

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Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla SGK prim borçları, GSS borçları, idari para cezaları ve diğer birçok borca yapılandırma imkanı gündemdeki yerini alırken BAĞ-KUR tescil affı sorgulanıyor. BAĞ-KUR prim borçları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, BAĞ-KUR tescil affı geldi mi? İşte, detaylar...

Vergi affı paketi TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yasalaştı. Paketin yasalaşmasıyla birlikte bazı kamu borçlarında yapılandırmaya gidildi. Peki, BAĞ-KUR borçları yapılandırılacak mı? Vergi affı BAĞ-KUR prim borçlarının yapılandırılmasını kapsıyor mu? İşte merak edilenler...

BAĞ-KUR borçları yapılandırılacak mı?

BAĞ-KUR’luların prim borçları 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile silindi. Silinen primlerin ait olduğu sigortalılık süreleri durduruldu. Kanuna göre, bu şekilde durdurulan sigortalılık süreleri, BAĞ-KUR’lunun ekonomik durumunun elverişli olduğu herhangi bir tarihte cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek ihya edilebiliyor. Böylece durdurulan sigortalılık süreleri emekliliğe sayılıyor.

Prim günleri silinen ve borçlarını ödeyerek silinen prim günlerini geri getirmek yani ihya yapmak isteyen BAĞ-KUR 'luların gözü ise geçtiğimiz günlerde TBMM kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan vergi affı paketine çevrildi.

Vergi affı paketinde BAĞ-KUR'luların silinen borçlaranın yapılandırılmasıyla ilgili bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla borcunu ödeyip prim günlerini ihya etmek isteyen BAĞ-KUR'lular borç yapılandırmadan yararlanamayacaklar.

Ancak yapılandırma yapılmadan borcunu ödeyen BAĞ-KUR'lular prim günlerini geri ihya edilecekler.