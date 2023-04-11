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Aile destek ödemesi neden yatmadı 2023, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemesi neden yatmadı 2023, ne zaman yatacak?

Her ay düzenli olarak hesaplara 850 lira ile 1.250 lira arasında yatırılan aile destek ödemeleri neden yatmadı ve ne zaman yatacak soruları merak edildi. Hane içindeki kişi başı gelirin 1833,45 TL'nin altına düşmesi halinde ödenen aile destek ödemesi nisan ayında ne zaman yatacak?

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Nisan ayı aile destek ödemeleri neden yatmadı sorusu ödeme bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemeler her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına devlet tarafından, geri ödeme şartı olmadan yatırılıyor. Peki nisan ayı aile destek ödemeleri neden hesaplara yatmadı? 

Aile destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor

Aile destek programı nedir?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

 Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

*Türk vatandaşı olmaması,
*Mavi Kart sahibi olması,
*Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
*18 yaşından küçük olması,
*Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

 Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile destek programı başvuru nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir

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