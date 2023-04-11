Anayasa Mahkemesi'nden son dakika HDP kararı!

Son dakika haberine göre AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmamasını tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi.Abone ol
HDP'nin kapatma davasındaki "sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın" talebi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından oybirliğiyle reddedilmişti. 11 Nisan'a kadar HDP'nin sözlü savunmasını yapması istenmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise HDP'den gelen açıklamada sözlü savunma yapılmayacağı bildirilmişti.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmaya gelmediği durumu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi.
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