Tedaviye giden futbolcuya bak! Beşiktaşlı Dele Alli uyuşturucu partisinde...
Sakatlığı nedeniyle tedavi görmek için İngiltere'ye dönen Beşiktaş'ın futbolcusu Dele Alli'nin görüntüsü konuşuluyor. 27 yaşındaki oyuncunun oturduğu masada yüksek alkol oranlı içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları göze çarptı. Fotoğrafta asıl şoke eden başka bir şey oldu...
İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Beşiktaş’a kiralık olarak transferi dünya çapında ses getiren ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Dele Alli’nin son görüntüleri siyah beyazlı camiayı şoke etti.
Sakatlığı nedeniyle en az 10 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen yıldız oyuncu, tedavi için gittiği ülkesi İngiltere’de alkol ve tütün ürünleri dolu bir masada arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.
Daily Mail’in haberine göre, Alli’nin bulunduğu masada yüksek alkol içeren içki şişeleri, çiğneme tütünleri ve oyun kartları göze çarptı.
Asıl şoke eden 'Nitro Oksit' kullanması oldu
Ünlü İngiliz gazetesinin yayınladığı fotoğrafta en dikkat çekici ayrıntı ise Dele Alli’nin bir balon aracılığıyla ‘güldüren gaz’ olarak da bilinen ve bir eğlence ilacı olan nitro oksitle görüntülenmesi oldu.