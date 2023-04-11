Tedaviye giden futbolcuya bak! Beşiktaşlı Dele Alli uyuşturucu partisinde...

Asıl şoke eden 'Nitro Oksit' kullanması oldu

Ünlü İngiliz gazetesinin yayınladığı fotoğrafta en dikkat çekici ayrıntı ise Dele Alli’nin bir balon aracılığıyla ‘güldüren gaz’ olarak da bilinen ve bir eğlence ilacı olan nitro oksitle görüntülenmesi oldu.