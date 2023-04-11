BIST 5.111
DOLAR 19,29
EURO 21,05
ALTIN 1.240,30
HABER /  POLİTİKA

ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesiyle ilgili karar

ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesiyle ilgili karar

6 Ocak'ta ABD'nin Virginia eyaletinde ilkokulda öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesi, ihmal nedeniyle yargılanacak. Silahın 25 yaşındaki Deja Taylor adlı anneye ait olduğu belirlenmişti. Taylor, "ebeveynlikten gelen sorumluluklarını ihmal etmekle" suçlanıyor.

Abone ol

Olay, Virginia'nın kuzeybatısında 180 bin nüfuslu Newport News kasabasında, Richneck İlkokulu'nda yaşandı.
Sırt çantasında okula silah getiren çocuk, öğretmeni Abigail Zwerner’i göğsünden ve elinden yaralandı.
Zwerner 2 hafta hastanede kaldı ve 4 kez ameliyat oldu.

Pazartesi günü devam eden soruşturma ile ilgili açıklama yapan savcılık, Deja Taylor isimli anneyi, ihmalin yanında, "dolu bir silahı dikkatsizce bırakarak, çocuğu tehlikeye atmakla" da suçladı.
Olay sonrası konuşan aile, silahın evde güvenli bir bölümde tutulduğunu savunmuştu.

Ailenin avukatı, silahın, anneye ait dolabın üst çekmecesinde ve tetik kilidi altında tutulduğunu söyledi.
Savcılığa göre, detaylı bir soruşturma yürütülüyor.
Öte yandan, okuldaki güvenlik eksiklikleri noktasında ek suçlamaların getirilebileceği belirtiliyor.

Büyük jürinin, okula yönelik bu suçlamaları incelediği kaydediliyor.
Abigail Zwerner isimli öğretmen, "ağır ihmal" ve "uyarıları dikkate almamakla" suçladığı okuluna 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Zwerner, okul yönetiminin öğrencinin "şiddet geçmişi" olduğunu bildiğini ve saldırı günü yine okul yönetimini, öğrencisinin silahı olduğu konusunda defalarca uyardığını iddia ediyor.

Okul yetkilileri, silah taşınıyor olabileceği haberleri sonrası olay günü öğrencinin çantasının arandığını doğrulamıştı.
Savcılar daha önce yaptıkları açıklamayla, çocuğun suçlanması olasılığının yüksek olmadığını belirtmişti.
Howard Gwynn, Mart ayında NBC’ye yaptığı açıklamada, “6 yaşındaki bir çocuğun mahkemede ifade vermesi olasılığı problemli bir durum” demişti.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Halil Umut Meler, Juventus - Sporting CP maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Juventus - Sporting CP maçını yönetecek
3 günde 23 tavuğu kayboldu iz sürdü ipuçlarına ulaştı suç duyurusunda bulundu
3 günde 23 tavuğu kayboldu iz sürdü ipuçlarına ulaştı suç duyurusunda bulundu
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Aile destek ödemesi neden yatmadı 2023, ne zaman yatacak?
Aile destek ödemesi neden yatmadı 2023, ne zaman yatacak?
Anayasa Mahkemesi'nden son dakika HDP kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden son dakika HDP kararı!
AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı! Yerine Selman Altaş atandı
AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı! Yerine Selman Altaş atandı
'Masa 6 kişi Dünya 6 günde yaratıldı' dedi Meral Akşener'i büyüledi İYİ Parti'den aday oldu
'Masa 6 kişi Dünya 6 günde yaratıldı' dedi Meral Akşener'i büyüledi İYİ Parti'den aday oldu
Gönenç Gürkaynak kimdir, ne iş yapar? Eşi Serra Gürkaynak ile boşandı mı?
Gönenç Gürkaynak kimdir, ne iş yapar? Eşi Serra Gürkaynak ile boşandı mı?
Benfica Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeniden Refah'ta 'kadın erkek yan yana oturamaz' kavgası! "Kurtardık mı İslamiyet'i?
Yeniden Refah'ta 'kadın erkek yan yana oturamaz' kavgası! "Kurtardık mı İslamiyet'i?
Ah Belinda konusu nedir, Ah Belinda kitap mı kısaca kitap özeti nasıl?
Ah Belinda konusu nedir, Ah Belinda kitap mı kısaca kitap özeti nasıl?
"İnsanın gönlü kırıldığı zaman.."diyerek istifa etmişti! MHP'de atama
"İnsanın gönlü kırıldığı zaman.."diyerek istifa etmişti! MHP'de atama