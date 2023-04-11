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3 günde 23 tavuğu kayboldu iz sürdü ipuçlarına ulaştı suç duyurusunda bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 günde 23 tavuğu kayboldu iz sürdü ipuçlarına ulaştı suç duyurusunda bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir vatandaşın 3 günde 23 tavuğu kayboldu. Bahçesinde ayak izleri tespit eden vatandaş, suç duyurusunda bulundu.

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Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Volkan Akbaydar’a ait tavuklar, bilinmeyen sebeple ortadan kaybolmaya başladı.

3 günde 23 tane tavuğu kaybolan Volkan Akbaydar, bir şahsa ait ayak izlerinin tespit edince suç duyurusunda bulundu.

“Kümeste yaptığım incelemede tüy, iz ya da kana rastlamadım”

Tavukları kaybolunca nöbet tutmaya başladığını kaydeden Volkan Akbaydar, “2-3 gündür tavuklarımızın eksildiğini fark ettik. Dün nöbet tuttum. Fakat gelen, giden olmadı. 3 günlük süre zarfında toplamda 23 tane tavuğumuz kayboldu. Kümesi incelediğimiz zaman etrafta hiçbir şekilde tüy, iz gibi benzeri hiçbir şeye rastlamadım. Biz, önce tilki, çakal gibi hayvanlardan şüphelendik. Ama hiçbir şekilde tüy, kan, iz, kümeste dağınıklık yok. Arka tarafı biraz ıssız bir bölge, bahçeye buradan girildiğini düşünüyorum. O bölgede ayak izleri de var. Ayrıca geçen yıl da aşağı tarafta yine komşumuzun ördekleri aynı şekilde çalınmıştı. Onlar da bu konudan dolayı mağdur olmuşlardı” dedi.
Şu anda hobi bahçesinde 10 tavuğunun kaldığını belirten Volkan Akbaydar, şüphelilerin kısa sürede bulunmasını talep etti.

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