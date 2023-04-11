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Halil Umut Meler, Juventus - Sporting CP maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Juventus - Sporting CP maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Juventus'un, sahasında Sporting CP ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İtalya Serie A takımlarından Juventus, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi konuk edecek.

Bu zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Juventus - Sporting CP maçında VAR koltuğunda Fransız hakem Jerome Brisard, AVAR'da da Abdulkadir Bitigen oturacak.

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