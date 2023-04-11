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Oksijeni kapatmıştı! Öldüren şakada verilen cezaya bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oksijeni kapatmıştı! Öldüren şakada verilen cezaya bakın

İSTANBUL Şişli’deki bir hastanede arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımda bulunan oksijen vanalarını kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikerinin davasında karar çıktı.

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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla kalem şakası yaparken yoğun bakım servisinde bulunan oksijen vanaları kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın davası karara bağlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, avukatlarının talepleri konusunda uygun görüş verilseydi gerçeğin ortaya çıkacağı kanaatinde olduğunu ve beraatını talep ettiğini söyledi.

17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih K.'yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin ‘olası kast’ altında gerçekleştiğini belirten heyet, ayrıca sanığın sabıkasız geçmişini, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak bu cezayı 17,5 yıla çevirdi. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

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