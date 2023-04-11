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8 ay ortalıkta görünmedi polis evde iskeletini buldu! Nazilli'de sır ölüme soruşturma

8 ay ortalıkta görünmedi polis evde iskeletini buldu! Nazilli'de sır ölüme soruşturma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan ve evinde iskeleti bulunan adamın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. 8 aydır ortalıkta görünmeyen 57 yaşındaki Şaban Adıgüzel'in cinayete mi kurban gitti yoksa rahatsızlığı sonucu mu öldüğünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin incelendiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve hurdacılık işi ile ilgilenen 57 yaşındaki Şaban Adıgüzel isimli şahıstan uzun süredir haber alamayan komşuları, polise evden ses geldiği yolunda ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Yeşilyurt Mahallesi 1153 Sokak'ta bulunan müstakil bir eve gelen polis ekipleri evde uzun süre önce ölmüş bir kişiye ait iskelet ile karşılaştı.

Ceset kokusu yayılmadı

Nazilli'nin ağustos sıcağında ölmüş bir kişinin ortada kalan cesedinin kokusunun çok ciddi rahatsızlık vermesi gerekmesine rağmen kayıp şahsın cesedinden geri kalma iskeletin evde çıkması Şaban Adıgüzel'in ölümüyle ilgili bazı şüpheleri ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından vücut bütünlüğü kaybolmuş cesede ait kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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