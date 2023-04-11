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Manchester City Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Manchester City Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında iki dev kulüp Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek erken final niteliğindeki mücadele öncesi futbol severler Manchester City Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Manchester City Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın muhtemel 11'leri maçın canlı yayın bilgileri haberimizde...

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Şampiyolar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz devi Manchester City, Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk ediyor. Rövanş maçı öncesi avanjtalı skoru elinde bulundurmak isteyen Pep Guardiola ve öğrencileri evinde Thomas Tuchel'li Bayern Münih'i devirmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi internette Manchester City Bayern Münih maçı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki erken final olarak adlandırılan Manchester City Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City Bayern Münih maçı canlı yayın bilgileri, sakat futbolcular ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Pep Guardiola ile Thomas Tuchel, kariyerlerinde dördüncü kez bir kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki çalıştırıcı arasında oynanan üç maçın ikisini Tuchel'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, 2016 Almanya Kupası finalinde karşılaşmadan galip ayrılan taraf, seri penaltıları sonrası Pep oldu. 

Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanan son 10 karşılaşmada iki takımında 5'er galibiyeti bulunuyor.

City'de 1 isim yok

Manchester City'de apandisit ameliyatı geçiren Phil Foden'ın, henüz iyileşemediği için Bayern karşısında sahada olması beklenmiyor.

Münih'te 6 isim eksik

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Mathys Tel, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic ve Choupo-Moting sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Manchester City-Bayern maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester Şehir Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bayern maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak.

Manchester City-Bayern muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland

Bayern Münih: Sommer, Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Mane, Müller

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