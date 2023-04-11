Aile destek ödemeleri nisan ayında ne zaman yatacak, haberi geldi

Hane içindeki kişi başı gelirin 1833,45 TL'nin altına düştüğü ailelere devlet tarafından her ay karşılıksız olarak ödenen aile destek ödemeleri nisan ayında ne zaman yatacak?

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850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemeler her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına devlet tarafından, geri ödeme şartı olmadan yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Peki nisan ayında neden aile destek ödemeleri hesaplara yatmadı?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında, aile destek ödemelerinin nisan ayının 15'inden sonra Ramazan Bayramı öncesinde yatması bekleniyor.

Aile Destek ödemesi nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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