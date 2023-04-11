Süper minili Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı! Takipçisine olay cevap: "Aptala anlatır gibi anlatmak gerekiyor"

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen fit vücudu ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu süper minili pozuyla sosyal medyayı sallarken takipçisinin "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" yorumuna "Aptala anlatır gibi anlatmak gerekiyor" diyerek karşılık verdi. İşte Pınar Altuğ'un o pozu ve altına gelen yorumlar...

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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Hava Muhalefeti filminin galasına katılan 48 yaşındaki ünlü oyuncu süper minili pozunu Instagram hesabından paylaştı. Altuğ'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçisinin "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" yorumuna "Aptala anlatır gibi anlatmak gerekiyor" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde tiyatro sahnesinde yıldızı parlayan Altuğ sosyal medyada fiziğini sergiledi.

Yoga, spor ve diyeti aksatmayan bu sebeple de fit fiziğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ cesur tarzıyla beğeni topladı.

Yıllara meydan okuyan oyuncunun süper minili tarzını beğenmeyenler de vardı. Güzel oyuncunun süper minisi kimi takipçisine kısa geldi.

Pınar Altuğ'a takipçileri tarafından "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun", "Altında etek yok sandım", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" gibi yorumlar yapılırken Altuğ "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" yorumuna önce "Unutmadım kıyafet öyle" derken daha sonra "Bazılarına aptala anlatır gibi anlatmak gerekiyor ya, ben de anlatamıyorum" diye cevap verdi.

Pınar Altuğ kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Pınar Altuğ 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesinde tamamladı. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken Altuğ, 21 yaşında ”Miss Turkey” adlı yarışmada 1994 yılında birinci olarak adını duyurmayı başardı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakt ve sunuculuk kariyerine başladı. 1995 yılında magazin programları sunan ünlü isim asıl çıkışını 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle yapmıştır. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu. Altuğ'un bu evlilikten 'Su' adında bir çocuğu vardır.

Sunuculuk yaptığı Programlar :

1999 – Pınar’ın Yemek Zevki

2004 – Türkiye’nin Yıldızları

2007 – Sizi Böyle Alalım

2007 – Bir Dilek Tut

2007 – Mucizeler Gecesi

2008 – Pınarın Günlüğü

2009 – Bir Şarkısın Sen

2012 – Bir Şarkısın Sen

Filmleri :

1999 – Kurt Kapanı

2001 – Çocuklar Duymasın

2002 – Reyting Hamdi

2004 – Omuz Omuza

2005 – Davetsiz Misafir

2006 – İlk Aşkım

2006 – Deli Dolu

2009 – Aile Reisi

2010 – Çocuklar Duymasın