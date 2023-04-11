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Trafik sigortası priminde yeni dönem! 26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Trafik sigortası priminde yeni dönem! 26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Araç sahibi olan 26 milyon için yeni kural 1 Mayıs itibarıyla hayata geçiyor. Trafik sigortasında basamak sistemi devreye giriyor. Kimisine yüzde 200 zam kimisine yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu kapsamda çok kaza yapan sürücüler 17 bin TL, hiç kaza yapmayan 3 bin TL ödeyecek.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi.

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları tablosu da değişti. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL, özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek. 8. Basamakta bulunan kazası olmayan sürücülerin cebinden ise tüzel araçlarda 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ücret çıkacak.

Şirket aracı ile şahsi araç sahipleri farklı prim ödeyecekler. Bu kapsamda şirket araçları şahsi araçlara göre yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücret ödeyecekken, fark ise 500 TL ile 3.000 TL arasında değişecek.

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