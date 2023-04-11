Tetikçinin Oğlu dizi konusu 1. bölüm oyuncuları isimleri kimler var?

Tetikçinin Oğlu bu akşam FOX ekranlarında 1. bölümü ile başlıyor. Dizinin konusu çok farklı, oyuncu kadrosu çok sağlam. Kırk yıllık iki dostun yıllar sonra biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye karşı karşıya gelmesini konu eden Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevlet Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Bahar Şahin gibi oyuncular var.

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FOX ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi daha yayın hayatına başlıyor. Salı akşamları SHOW TV'nin Aile dizisine rakip olacak Tetikçinin Oğlu daha 1. bölüm fragmanı ile büyük yankı uyandırdı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da çok sağlam. Tetikçinin Oğlu filminin konusu 40 yıllık dostun çocukları nedeniyle yıllar sonra iki düşmana dönüşmesi. 22 yıl. önce kaza sonucu vefat eden İskender'in oğlunun, en yakın dostu Korkmaz'ın oğlunun öldürdüğü öğrenmesiyle işler bir anda çok başka bir yere geliyor ve hikaye başlıyor. Tetikçinin Oğlu filminin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Serhat Kılıç gibi usta isimlerin yanı sıra Genco Özak, Bahar Şahin, Baran Can Eraslan gibi isimler de var.

Tetkçinin Oğlu uyarlama mı?

Tetkçinin Oğlu dizisi hakkında merak edilen bir başka konu ise Tetikçinin Oğlu uyarlama mı, gerçek mi hikaye mi sorusu. Tetikçinin Oğlu daha önce işlenmemiş ya da bir kitaptan uyarlanmış bir dizi değil senaryosu tamamen orjinal.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Tetikçinin Oğlu, ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in üstlendiği diziye ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

Tetikçinin Oğlu konusu nedir?

Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu

Korkmaz - (Timuçin Esen)

İskender Karayurt - (Şevket Çoruh)

Metin Şengül - (Genco Özak)

Huri Malik Karayurt - (Sezin Akbaşoğulları)

Esat Uncular - (Serhat Kılıç)

Sibel Kayahan - (Bahar Şahin)

Yunus Geçkin - (Baran Can Eraslan)

Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor?

Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Korkmaz

TİMUÇİN ESEN

Geçmişine bağlı, insanları yarı yolda bırakmayan bir adamdır. Onun için hayatta birkaç öncelik vardır. Bunlardan biri de İskender’dir. İskender, Korkmaz’ın kurtarıcısı ve ona hayat veren kişidir. Korkmaz, özel hayatında çok sakin olmasına rağmen konu işine gelince, kişiliği tamamen tersine döner. İşinde acımasız, bir o kadar da soğuk kanlıdır. Zaafları olan bir adamdır. Ama bu zaaflarını kimseye belli etmez. Onun zaaflarını hayatta bilen iki kişi vardır. Biri İskender, diğeri ise Huri. Korkmaz’ın ilk aşkıdır Huri. Bu yüzden Huri ile olan ilişkisinde her zaman aradaki duvarı kaldırarak yaklaşır ona. Aile bağları güçlü değildir, çünkü bir ailesi olmamıştır. Geçmişten beri Bodrum’da İskender’in yanında çalışarak hayatını sürdürmektedir.

GENCO ÖZAK

Aile bağları güçlü olmayan bir karakterdir. Çünkü onun da tıpkı babası gibi düzenli bir ailesi olmamıştır. Onun için hayatta tek bir gerçek vardır, Sibel. Sibel, Metin’in en büyük zaafıdır. Hemofili hastası olmasına rağmen risk almaktan korkmayan, her türlü belaya girebilen, girdiği bu belalardan da bir o kadar kolay sıyrılabilen biridir. Savaşmadan sıyrılmayı öğrenmiş biridir Metin. Hemofili hastası olması onu durdurmaz. Hastalığını bile kendi lehine çevirmiş bir karakterdir. Bu yüzden olumsuz durumları kendi tarafına çekmeyi çok iyi bilir. Tabii bu durum, Korkmaz’ ın hayatına girmesiyle her zaman için geçerli olmayacaktır.

İskender Karayurt

ŞEVKET ÇORUH

Korkmaz’ın manevi abisi, ailenin en çok sözü dinlenen insanıdır. Tüm planlar ve durumlar onun kontrolündedir. Aile bağları güçlü bir karakterdir. Korkmaz’ın her ne kadar manevi abisi olsa da hedefleri ve çıkarları için bazen onu bile görmezden gelir. Hırslı ve yeri geldiğinde hırsından gözü dönen bir karakterdir. Aile içinde ne kadar merhametli bir “baba” olarak gözükse de, konu iş olunca ve hedeflere gelince merhametinden eser kalmaz. İskender’in en büyük zaafı ailesi ve Korkmaz’dır. Ağır başlı ve soğuk kanlıdır. Bodrum’un en büyük iş adamlarından biridir.

Esat Uncular

SERHAT KILIÇ

İskender’in engellerinden biridir. Karadenizli bir mafya ailesinin üyesidir. Babası ölünce tahtı devralır. Gizli kapaklı işler yapmakta ustadır. Çok soğukkanlı ve her şeyi hesaplayan bir karakteri var. Bu yüzden de işlerinde açık vermemeye çalışır. Zaaflarını insanlara belli etmez. Çünkü kendisi de insanların zaaflarını kullandığı için, zaafların insanı ne kadar güçsüz kıldığını bilir. Fiziksel olarak güçlü biri olmasa da zekasıyla tüm her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünür. Aile bağları kuvvetli bir karakter değildir. Hırsından dolayı tüm aile bireylerini potansiyel tehlike olarak görmektedir.