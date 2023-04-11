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Tetikçinin Oğlu Metin kim, gerçekte kim oynuyor? Sibel'in takıntılı belalısı

Tetikçinin Oğlu Metin kim, gerçekte kim oynuyor? Sibel'in takıntılı belalısı

Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam FOX ekranlarında başlıyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Dizinin ilgi çeken karakterinden biri de Metin Şengül. En büyük zaafı Sibel olan, aile ilişkisi olmayan Metin karakterine genç oyuncu Genco Özak hayat veriyor. Peki kimdir Genco Özak, kaç yaşında dizileri hangisi?

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FOX ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi Tetikçinin Oğlu başlıyor. Fragmanları ile büyük ses getiren, sosyal medyanın diline düşen dizi ekran macerasına bu akşam başlıyor. Senaryosu çok sağlam olan dizinin oyuncuları da birbirinden başarılı. Dizinin dikkat çeken karakterinden biri de Metin Şengül olacak. Hemofili gibi kalıtsal bir hastalığı olmasına rağmen belanın tam ortasında duran Metin karakterine Genco Özak hayat veriyor. 

Dizide Genco Özak'ın hayat verdiği Metin Şengül nasıl bir karakter?

Aile bağları güçlü olmayan bir karakterdir. Çünkü onun da tıpkı babası gibi düzenli bir ailesi olmamıştır. Onun için hayatta tek bir gerçek vardır, Sibel. Sibel, Metin’in en büyük zaafıdır. Hemofili hastası olmasına rağmen risk almaktan korkmayan, her türlü belaya girebilen, girdiği bu belalardan da bir o kadar kolay sıyrılabilen biridir. Savaşmadan sıyrılmayı öğrenmiş biridir Metin. Hemofili hastası olması onu durdurmaz. Hastalığını bile kendi lehine çevirmiş bir karakterdir. Bu yüzden olumsuz durumları kendi tarafına çekmeyi çok iyi bilir. Tabii bu durum, Korkmaz’ ın hayatına girmesiyle her zaman için geçerli olmayacaktır.

Genco Özak kimdir?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Genco Özak, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Genco Özak, 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcudur.

Genco Özak, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alarak sektöre girdi.

Oyunculuğa adımını ilk olarak 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi dizisiyle adım attı. Güvercin, dizisinde hayat verdiği Ökkeş karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Taşra Kabare'nin Temizlik İşleri, adlı tiyatro oyununda yer alan genç oyuncu, Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İymemli, Necip Memilli ve Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncuların rol aldığı Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine hayat verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Ali karakterini canlandırdı. Yine Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Kopuk karakterine hayat verdi.

Genco Özak şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu dizisinde Metin karakterine hayat veriyor.

2023 – Tetikçinin Oğlu - Metin
2020 - 2021 - Çukur - Kulkan Erdenet
2020 – Güvercin
2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
2017 – Kaybedenler Kulübü 2 ( Sinema Filmi)
2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)
2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

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