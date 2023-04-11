Tetikçinin Oğlu uyarlama mı, kitabı var mı? Tetikçinin Oğlu konusu nedir?

FOX ekranlarında bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek olan Tetikçinin Oğlu daha frgmanları ile bile büyük ses getirdi. İki usta isim Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'i bir araya getiren dizi Tetikçinin Oğlu gerçek bir hikaye mi, başka bir diziden uyarlama mı sorusu ile merak edildi. Tetikçinin Oğlu kitabı var mı, senaryo orjinal mi?

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Salı akşamlarına adını yazdıracak bir dizi daha geliyor; Tetikçinin Oğlu. FOX TV'de bu akşam 1. bölümü ile reklamsız tam 20.00'de ekrana gelecek olan dizi Şevket Çoruh ve Timuçin Esen hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Timuçin Esen karşımıza Korkmaz karakteri ile çıkarken, Şevket Çoruh ise İskender karakteri ile çıkacak. Dizinin konusu da daha önce hiç işlenmemiş orjinal bir senaryo. Tetikçinin Oğlu filminin konusu 40 yıllık dostun çocukları nedeniyle yıllar sonra iki düşmana dönüşmesi. Tetikçinin Oğlu filminin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Serhat Kılıç gibi usta isimlerin yanı sıra Genco Özak, Bahar Şahin, Baran Can Eraslan gibi isimler de var.

Tetikçinin Oğlu konusu nedir?

Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh). İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

Tetikçinin Oğlu nerede çekiliyor?

Fox TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu

Korkmaz - (Timuçin Esen)

İskender Karayurt - (Şevket Çoruh)

Metin Şengül - (Genco Özak)

Huri Malik Karayurt - (Sezin Akbaşoğulları)

Esat Uncular - (Serhat Kılıç)

Sibel Kayahan - (Bahar Şahin)

Yunus Geçkin - (Baran Can Eraslan)