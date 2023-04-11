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Togg'lar yan yana dizildi! Ankara Spor Salonu önünde dikkat çeken görüntü

Togg'lar yan yana dizildi! Ankara Spor Salonu önünde dikkat çeken görüntü

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan bakanlar Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

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Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için adres Ankara Spor Salonu oldu.

Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.

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