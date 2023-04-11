Millet İttifakı'nda Sadullah Ergin krizi! CHP, DEVA Partisi'ne "Ergin'i çekin yeni isim verin" dedi

Millet İttifakı'nın 5 partisi CHP listelerinden seçime girerken, listede en büyük tepkiyi Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin çekti. Gelen tepkiler üzerine CHP'nin, Sadullah Ergin yerine yeni bir isim verilmesi için DEVA'ya gittiği iddia edildi. DEVA'nın bu talebe nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu...

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Millet İttifakı'nda şimdi de Sadullah Ergin krizi çıktı. Eski Adalet Bakanı Ergin'in CHP listesinden hem de Ankara Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP tabanını ve Ergenekon-Balyoz cenahını rahatsız etti. Uğur Dündar gibi isimler tepki yazıları yazarken, Birçok isim de CHP'ye oy vermeme çağrısı yapmaya başladı.

İşte tüm bunların ardından CHP'nin DEA Partisi ile tekrar masaya oturduğu iddia edildi. Gazeteci Nuray Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" kulis bilgisini paylaştı. DEVA Partisi'nin bu talebe nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

En az 43 milletvekili fazladan gelecek

Seçime günler kala kulis bilgileri arka arkaya gelmeye başladı. Millet ittifakında CHP listelerinden giren partilerin hesabına göre, tek liste en az 43 ek milletvekili getirecek. CHP’nin oyunu yüzde 33 seviyesine çıkarması durumunda ise bu sayının 79’u bulabileceği öne sürüldü.

DEVA ve Saadet 15'er, Gelecek 12 vekil...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya göre, CHP listesinden seçime giren ittifak ortağı partilerin hesaplamalarında, DEVA ve Saadet Partisi’nin 15’er, Gelecek Partisi’nde de 10-12 milletvekili kazanabileceğini öne sürdü.