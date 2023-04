AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı! Erdoğan'dan flaş mesajlar

14 Mayıs seçimleri için geri sayım... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlere bazı müjdeler yer aldı. Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" dedi. Programda milletvekili adaylarının tanıtılmasına geçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Salondaki tabloyu, Cumhuriyet'in ilk asrını geride bırakmakta olunan dönemde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, ülkemize ve milletimize hizmet için çarpan kalpleriniz, dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinden ayrıntıları paylaştı

Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesine dair ayrıntıları paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

-319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız.

-Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'yle 81 ili afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği her şeyin önünde gelir."

Gençlere güzel haber

-Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.

Aile ve Gençlik Bankası: Evleneceklere faizsiz kredi desteği

Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlayacağız.

Süper hızlı tren hattı

Ankara- İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız.

Enflasyon mesajı

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz.

Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız.

Dış ticaret hedefi

Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz.

Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız.

Kişi başı milli gelirimizi 16 bin dolara çıkaracağız

Kişi başına düşen milli gelirimizi önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.

Büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz.

Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız

Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.

Çiftçilerimizin gelirini yükselteceğiz

Tarımsal üretimin geliştirilmesini sadece ekonomik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız.

Yeni dönemde ülkemizin ilaç ve tıbbi sektörlerindeki geliştirme ve üretim kapasitesini artırıp savunma sanayindekine benzer bir atılımı hayata geçireceğiz.

Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı sınamaların ağırlaştığı bir dönemde Türkiye’nin huzur ve güven adası olarak istikrarla yoluna devam etmesini sağlayacağız.

Yeni sivil anayasa

Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Kimlik dayatılmasına izin vermeyeceğiz

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun hiçbir kesimine hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına izin vermeyeceğiz.

Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizmi ne HDP sapkınlığı ne PKK zulmü ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla teslim etmeyeceğiz.

Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi

Hayata geçireceğimiz 'gelir tamamlayıcı aile destek sistemi' ile hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.

Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasına kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

Değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni restore ederek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz.

"Bizim yeter dememiz bay bay Kemal'in yeter demesine benzemez"

Karşımdaki tabloyu Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. Aslan yürekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de 14 Mayıs'ta sandıkları patlayacak mı? Allah'ın izni ile 14 Mayıs arifesinde 1950'deki inanç ve irade ile yeter söz milletindir demek yeter söz de karar da milletindir demek için bir aradayız. Bizim yeter dememiz bay bay Kemal'in yeter demesine benzemez.

Siyasi ve sosyal mühendislik hesapları ile girişilen teşebbüs bu ateşi döndürmeyi başaramadı. Milletimiz her seferinde iradesine sahip çıktı yönünü aydınlık geleceğine çevirdi. Kurulduğumuz günden bu yana girdiğimiz her seçimi çetin mücadelenin yeni safhası olarak yaşadık.

Neler çıkarıyorsunuz? Manisa'ya bak Reis'e hay hay Kemal'e bay bay...

"Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşünü şimdi başlatmak için bir aradayız"

Bugün de Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar diyerek milletimizin huzurundayız. Darbecilere, vesayetçilere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamak için buradayız. Şarkımız ne diyor? Doğ ey güneş üstümüze dök ışıklarını dağılsın bulutlar mazlumlar söylesin şarkılarını başlasın Türkiye Yüzyılı yarın değil... Türkiye Yüzyılı'nın yürüyüşünü şimdi başlatmak için bir aradayız.

"Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor"

Şuanda 14 Mayıs'ı siz zannediyor musunuz sadece Türkiye takip ediyor. Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. Ve İslam dünyasının bu heyecanını bu kadro aynen paylaşacak. Rabbim yolumuzu açık eylesin, Rabbim zaferimizi kutlu eylesin. Eğer şu Ramazan'da bakıyorsunuz İslam dünyasından bir ülke 200 ton hurma gönderiyor deprem bölgesine... Bir diğeri kalkıyor 100 ton gönderiyor. Niye istiyorlar ki depremzede kardeşlerimiz iftarlarını hurma ile açsın. Bu bir yaklaşımın ifadesidir. Biz depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakamayız demek.

Türkiye de bu kardeşleri ile beraber bu yollarda yürüdü.

Kardeşlerim yaşadığımız her saldırı, her felaket her acı birliğimizi daha fazla sıkılaştırmamız beraberliğimize sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Bu coğrafyada huzurla yaşamanın devlet kurmanın bedeli güçlü olmak ve güçlü kalmaktır.

Deprem haberinin alındığı andan itibaren her şehrimiz, her ilçemiz, her insanımız mağdurların imdanına koşmak için seferber oldu. Devletimiz imkanları ile deprem bölgesinde vaziyet aldı. Bu tablo devletin milleti için var olduğu gerçeğini insanımızın yüreğine işledi. Ortadan kalkmamış Kovid salgını insanın umulmayan bir tehditle karşı karşıya kalacağını hatırlattı. Deprem, yangın, sel gibi afetlerin yaralarını milletimiz ile sardık. 6 Şubat depremlerinin izlerini de kısa sürede bitireceğiz.

"AK Parti'nin başarılarının sırrını çözmek için..."

Türkiye AK Parti'nin kurumsal tecrübesi ve siyasi liderliğimiz sayesinde bir adım öne geçme şansını sağlamıştır. AK Parti'nin ilk günden beri başarılarının sırrını çözmek için partimizin özelliklerini anlamak gerekir. AK Parti dava sahibi, hayal sahibi, vizyon sahibi, vicdan sahibi harekettir.

AK Parti 12 milyon üyeye sahiptir. Başka parti Türkiye'de de dünyada da yok. Bizi diğerlerinden ayıran özelliklerin gerisinde temsilcisi olduğumuz davanın kadim kodları var. Biz kalkınma devrimi yapmakla kalmadık.

"Bu adam profesör vah zavallı vah..."

Bir televizyon kanalında bir Prof. köprü, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla iş çözülmez. Soğan patates kaç lira onu söyle. Bu adam profesör.. Ya bu adam prof.... Müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden millete ne gelir. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var onu söyle... Neymiş domates patates. Vah zavallı vah... Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık bu profesörün zihinlerinde değişim olmamış.

"Gümbür gümbür sandığa yürüyor"

Ayasofya açıldı açmak da bize nasip oldu. Bağcılar'da geçen gün bir açılış töreni yaptık 40 bin kişi yaptık ardından Pendik'te açılış yaptık 60 bin kişi vardı. Gümbür gümbür İstanbul sandığa yürüyor. Dünya beşten büyüktür itirazımıza her geçen yıl destek büyüyor. Dünyanın seyrettiği haksızlıkları düzeltmek için sahaya inip netice alabiliyoruz. herkesin sırtını döndüğü mazlumlara kol kanat gerebiliyoruz. Batının durumu iyi değil vah haline...

Birileri gibi ne işimiz var Karabağ'da Libya'da Balkanlar'da Akdeniz'de Afrika'da deseydik birileri ile yolu, barajı, aracı, konutu ne yapacaksınız o profesör gibi deseydik bu kadar konutu toprağa mı gömeceksiniz deseydik. Karşımızdakiler gibi olsaydık alnımız ak başımız dik çıkabilir miydik?

Tarihin seyri AK Parti'nin dünün ve bugünün değil yarının da partisi olduğunu gösteriyor. Unutmayın doğru zaman, doğru adam, doğru karar Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi...

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yerden yere vuranlar..."

Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bize dudak bükmüştü. 2053-2071 vizyonlarımızı duyunca zıvanadan çıkmışlardı. 15 Temmuz darbe girişimin ardından tarihi reformu geçirdiğimizde de aynı tepki ile karşılaştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yerden yere vuranlar at pazarlıkları ile tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor. Tek gayeleri var eski Türkiye devrinde olduğu gibi milletin derdini istismar ederek bir avuç muhterise ikbal devşirmektir.

Şimdi daha geniş ufuklara vizyonlara doğru yelken açıyoruz. AK Parti geleceğin partisidir diyoruz. Ayrım olmaksızın milletimizin her bir ferdinin aydınlık gelecekte yeri vardır.

"Türkiye'ye her alanda ileriye götürdük ama muhalefeti yerinden kıpırdatamadık"

Vesayet odakları ile çarpışa çarpışa yürüdüğümüz yoldan daha ileriye gitmenin mücadelesini vereceğiz. Bay bay Kemal niçin HDP'nin genel merkezine değil de parlamentoda bu görüşmeyi yaptın? Devletin güvenlik güçlerini yakalayıp teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez. Ülkesini yabancılara şikayet eden idrak yoksunları bitmez. Biz 21 yılda Türkiye'ye her alanda ileriye götürdük ama muhalefeti yerinden kıpırdatamadık. Daha da geriye giden muhalefet ile karşı karşıyayız. Gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, her eve her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığı seçimin sandıkta kazanıldığını unutmayacağız.

Kurulduğumuz günden beri 15 seçim ve halk oylamasının tamamından birinci çıkmayı başardık. AK Parti dünya demokrasisine ismini yazdırmış partidir. Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız her eser her hizmet önemlidir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca milletimize ne vereceğimiz evlatlarımıza neler sağlayacağımız önemlidir. Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı istikrarın yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı dijitalin yüzyıldır, barışın, başarının, bilimin yüzyıldır. Seçim beyannamemizi de bu temeller üzerinden şekillendirdik. 6 bölüm onlarca başlık hem kazandırdığımız eser ve hizmetler hem de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz yer alıyor. Beyannamemiz kitap olarak sizlere ulaştırılıyor. Dijital mecralar vasıtası ile milletimizle paylaşıldı.

"650 bin yeni konut"

Önümüzdeki dönemde önceliğimiz 6 şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmak olacak. 319 bini bir yılda edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak yaraları saracağız. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli ile afetlere dirençli şehirler yapacağız. Eğitimde okulundan öğretmenine üniversitesinden yurduna güçlü alt yapı kurduk. Yeni bir sistem kuracağız. Sağlıkta dünyaya örnek olan seviyeye geldik. Güçlü sağlık sisteminin işlerdiğini tecrübe ettik. İstanbul'umuzda Çam Sakura hastanemizi kurduk. Bay Bay Kemal sen neredeydin? Siz ne yaptınız? Büyükşehir belediyeleriniz vardı tuttunuz çadırların içinde sahra hastaneleri kurdunuz. Böyle hastane yok araştırdık. Ankara'da Bilkent'i kurduk hemen ikinci bir dev hastaneyi şehir hastanesini kurduk. Bunlar halkımız için. Kocaeli'nin şehir hastanesini açıyoruz. Aile sağlığı aile diş hekimliği evde bakım gibi hizmetleri güçlendireceğiz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız dışında bile ezerek asayişten taviz vermeyecek insanlarımız geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağladık.Yeni sivil anaysa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tamamlayıcı reformlar dönemine geçeceğiz. Kimlik dayatılmasına asla izin veremeyeceğiz.

"Aile koruma kalkanı"

Aile koruma kalkanı programı ile her aileden çalışan olmasına sağlamaya kadar pek çok uygulamayı sağlayacağız. Gençlerimizi her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizi kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak aile ve gençlik bankası kuracağız. Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlayacağız. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu durumdan kurtaracağız.