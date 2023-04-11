Sivas, Yozgat ve Kırıkkale halkı gün sayıyor yüksek hızlı tren heyecanı

Ramazan Bayramı sonrası hizmete girmesi planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, güzergahtaki iller Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de turizme, ekonomiye ve sosyal hayata canlılık getirmesi bekleniyor.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı bayram ertesinde açmayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından hızlı tren hattının geçtiği Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de heyecanlı bekleyiş başladı.

Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek YHT Hattı, saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edildi. Hızlı tren hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

"Sivas ekonomisine çok büyük katkısı olacak"

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, AA muhabirine, yakında başlayacak YHT seferlerini dört gözle beklediklerini söyledi.

Yüksek hızlı tren sayesinde yerli ve yabancı turistlerin Sivas'a gelecek olmasının esnafın yüzünü güldüreceğini dile getiren Demirgil, "Sivas esnafını da hazırlamaya çalışıyoruz. Hediyelik eşya konusunda bir çalışma içerisine girdik. Sivas'a gelecek turistlerin burada rahat edebilmeleri ve hediye alabilmeleri için esnafımızı bilgilendirdik." dedi.

Demirgil, Sivas ile Ankara arasındaki mesafenin 2 saate düşmesinin önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sivas'taki esnafın işi olduğu zaman Ankara'ya gidecek. O gün işlerini halledip Sivas'a dönebilecek ayrıca İstanbul ve Ankara'daki yerli turistlerin Sivas'a gelmelerini daha da kolaylaştıracak. Bunun için hızlı trenin hayata geçmesi, Sivas esnaf ve sanatkarının en büyük beklentilerinden. Sivas ekonomisine çok büyük katkısı olacak."

Yüksek hızlı trenin kentin turizmine yapacağı katkıya da değinen Demirgil, "Turistler lokantalarda yemeklerini yiyecekler, otellerde kalacaklar, hediyelik eşya alacaklar." diye konuştu.

Esnaf Yasin Çırçır ise hızlı trenin şehre gelecek olmasından dolayı mutlu olduğunu, özellikle yaklaşan yaz dönemi öncesi turizme olumlu etki edeceğini kaydetti.

Yozgat'ta doğa ve termal turizme katkı bekleniyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yüksek hızlı trenin Yozgat'a sosyal, kültürel ve ekonomik yönden büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

YHT hattında test sürüşlerinin tamamlandığını belirten Köse, "Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla 28 Nisan günü hem Yozgat hem de Sivas hattımız tamamen hizmete açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Köse, hızlı trenin Bozok Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile kentte görev yapan doktorların gidiş gelişinde büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Ankara'da yaşayanların 55 dakikada Yozgat'a ulaşabileceğini belirten Köse, "Ankara'daki insanların kısa sürede Yozgat'a ulaşması hem doğa turizmine hem de termal turizme çok büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, YHT'nin resmi rakamlara göre Ankara'da yaşayan 380 bin Yozgatlı için de önemli bir hizmet olacağının altını çizdi.

Türkiye'nin ilk milli parkının Yozgat'ta olduğunu hatırlatan Köse, "Çamlık Milli Parkı'mız doğal güzelliğiyle, göletiyle, piknik alanlarıyla Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza açıktır. Gelsinler, görsünler, burada güzel vakit geçirsinler, Bozok Yaylası'nın sert havasından teneffüs etsinler." dedi.

Vatandaşlardan Ömer Faruk Katlan ise hızlı trenin Yozgat-Ankara ulaşımını rahatlatacağını kaydetti.

"OSB'lere Ankara'dan pek çok yatırımcı çekeceğini düşünüyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yüksek hızlı trenin Kırıkkale'nin beklentilerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara-Sivas YHT Hattı'nın faaliyete geçtiği andan itibaren Kırıkkale'ye pek çok değer katacağına inandıklarını dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Özellikle Kırıkkale, Ankara'nın hemen yanı başında, iki şehir çok hızlı iletişim halindeler. Ankara ve Kırıkkale arasında günlük ciddi manada insan sirkülasyonu devam etmekte. Bu, hızlı trenle çok daha kolaylaşacağı için şehrimize sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacağı gibi teşvik bölgesinde yer alan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile diğer OSB'lere Ankara'dan pek çok yatırımcı çekeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda yatırımcıların Kırıkkale'ye ulaşmaları ciddi manada kolay olacaktır."

Saygılı, Kırıkkalelilerin de başkent Ankara'ya yarım saatten kısa bir sürede ulaşabilecek olmalarının önemli olduğunu, şehre ulaşımın ne kadar kolay olursa o kadar çok olumlu etki yapacağını sözlerine ekledi.

Esnaf Kürşat Veysel Ilıcan ise "Ankara-Kırıkkale arasında yoğun bir trafik olduğu düşünüldüğüne ve sürekli kullanılan bir yol olduğu için mesafeyi kısaltmak adına çok önemli bir çalışma. İlimize çok büyük yararı olur." değerlendirmesini yaptı.