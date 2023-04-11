Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Seyirciyi şoke eden sahne Songül hamile mi?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 35.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Fragmanı izleyenleri şoke eden bir gelişme yaşandı. Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın eczaneye giderek hamilelik testi alması dikkat çekerken, "Songül hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35.bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte yeni bölüm öncesi şaşırtan gelişmeler ve daha fazlası haberimizde...

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Show TV ekranlarında yayınlanan her hafta soluksuz izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 35.bölüm 2.tanıtımı yayınlandı. Gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekerek reyting rekoru kıran dizide Songül'ün eczaneye girek hamilelik testi alması dikkat çekerken "Songül hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Mert'in fenalaşması ve başsavcının “Yörük’le tanışmanın zamanı gelmişti” sözleri merak uyandırdı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 34. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül hamile mi?

Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterinin hamile olup olmadığı ve bebek hakkında vereceği karar merak ediliyor. Ünlü oyuncu Devrim Özkan tarafından canlandırılan Songül karakterinin hamile olup olmama durumu yeni bölümünde netlik kazanacak.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 34. bölümünde neler oldu?

Derya, Kıvanç’ın bir anda nikah salonunu terk etmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Mert ise öfkeden deliye döndü. Herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışırken Asuman bu durumdan büyük bir zevk aldı. Babasını ziyaret eden Aylin, gerçek ailesine ulaşabileceğini öğrendi. Araz, eski evlerine gizlice girip babasının sakladığı paraları ve dosyaları alması gereken Aylin’i bu tehlikeli yolda yalnız bırakmadı. Kıvanç’ın Asuman’a, Mert’in babası hakkındaki şüphelerini paylaşmasıyla Asuman’ın eline yeni bir koz geçti.

Derya’nın yanında olmak isteyen Songül’ün karşısına ise yine Asuman çıktı. Songül, Asuman’ın kendisine söylediği sözlerden bir hayli rahatsız oldu. Gizem, zor günler geçiren Mert’in yanından ayrılmazken Mert ise her yerde Kıvanç’ı aradı. Öfkeden gözü dönen Mert, Kıvanç’la karşılaştığında annesi hakkındaki gerçeği öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Mert, Derya ile yüzleşti. Emniyetin peşini bırakmamasından tedirgin olan Servet, ayağına dolanan isimleri tek tek devreden çıkarmak için harekete geçti. Hedefine başkomiser Taylan’ı alan Servet, onu Yörük’le tanıştırdı. Bölümün finalinde Taylan, enişte diye bildiği Sadi Payaslı’yı ‘Yörük’ olarak karşısında görünce büyük bir şok yaşadı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu ne?

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hayat hikayeleri anlatılıyor.