Tetikçinin Oğlu Yunus kim, gerçekte kim oynuyor? Ailenin en silik ismi

Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam FOX ekranlarında başlıyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Dizinin ilgi çeken karakterinden biri de ailenin en silik ismi Yunus. İskender tarafından sürekli hor görülen Yunus'a genç oyuncu Baran Can Eraslan hayat veriyor. Peki kimdir Baran Can Eraslan, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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FOX ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi Tetikçinin Oğlu başlıyor. Fragmanları ile büyük ses getiren, sosyal medyanın diline düşen dizi ekran macerasına bu akşam başlıyor. Senaryosu çok sağlam olan dizinin oyuncuları da birbirinden başarılı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de ailenin hor görülen, en silik karakteri Yunus. Dizide Yunus Geçkin karakterine Baran Can Eraslan hayat veriyor

Baran Can Eraslan hayat verdiği Yunus Geçkin kimdir?

Ailenin gölgede bırakılmış üyesidir Yunus. Her ne kadar kendini göstermeye çalışsa da özellikle İskender tarafından çok hor görülmüştür. O da annesi gibi doğru zamanın gelmesini beklemektedir. Her ne kadar prestijli bir ailede büyüse de Yunus’un yeri sürekli ona hatırlatılmış, bu yüzden de geri planda bırakılmıştır. Aradaki Yiğit engeli kalktığı anda İskender’in imparatorluğunun başına geçmeyi hedefler.

Baran Can Eraslan kimdir?

Tiyatro ve dizi oyuncusu. 18 Haziran 1990, İzmir Konak doğumlu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü mezunu. İyi derecede İngilizce bilen Baran Can Eraslan ayrıca Eskrim sporu ile uğraşmaktadır.

III. Sınıf İlişkiler, American Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher İle Ali gibi tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Sinema ve dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yılanların Öcü filminde Ahmet rolüyle başladı. Sonraki yıllarda Kırmızı Oda, Gülizar, Hayat Şarkısı gibi birçok dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Bırak İçeri Gireyim / Oyuncu - 2019

Seher ile Ali / Ali - 2015

Kel Kantocu ve Ders / Oyuncu - 2015

Böcek / Oyuncu - 2014

American Blues / Oyuncu - 2014

III. Sınıf İlişkiler / Oyuncu - 2014

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Tetikçinin Oğlu (Yunus, TV Dizisi 2023)

Yeni Şafak Solarken (Sinema Filmi 2023)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (TV Dizisi 2022)

Kumbara (Sinema Filmi 2020)

Dengi Dengine (TV Dizisi 2019)

Günlerin Ardından (Kısa Film 2019)

Gülizar (Fuat, TV Dizisi 2018)

Hayat Şarkısı (Arda, TV Dizisi 2016-2017)

Yılanların Öcü (Ahmet, TV Dizisi 2014-2015)