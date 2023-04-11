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MHP lideri Bahçeli'den seçim çağrısı: Gün birleşme günüdür

MHP lideri Bahçeli'den seçim çağrısı: Gün birleşme günüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Avrupa Türklüğünü hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri hem yurt içinde hem de yurt dışında hayat ve varlık mücadelesi veren Türk vatandaşlarının hür ve demokratik tercihiyle yapılacaktır. Bu seçimler Avrupa Türklüğü’nün geleceğini de yakından etkileyecektir.

Sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir.

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız Türk milletinin gönül ve kültür elçileridir. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü’nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir.

"Zillete karşı gün birleşme günüdür"

Her vatandaşımız helal oyuyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılında cumhurun onurunu, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedefini desteklemeli, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ülkemize sahip çıkmalıdır. Gün birleşme günüdür, gün zillete karşı Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür.

Avrupa Türklüğü’nün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak maksadıyla arayış ve çalışmalarımız elbette yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu maksatla Avrupa Türk Konfederasyonu’nun başkan ve yönetimiyle birlikte, bu Konfederasyona bağlı farklı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış olan Türk Federasyonlarının başkan ve yönetimleri 15 Nisan 2023 tarihinde bizzat şahsım tarafından Ankara’ya davet edilmişlerdir.

Avrupa Türklüğünü hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyor, hep birlikte çok daha güçlü olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum.

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