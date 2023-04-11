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ABD'den Suriye'deki teröristlere silahlı eğitim

ABD'den Suriye'deki teröristlere silahlı eğitim

ABD güçleri, terör örgütünün işgal altında tuttuğu yerlerde YPG/PKK'lı teröristlere eğitim desteğini sürdürüyor.

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Teröristler, ABD askerlerinden eğitim almaya devam ediyor. Eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'ya silah sağlayan ABD, şimdi de örgütün mensuplarını eğitiyor.

Amerikan askerleri, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Şeddadi ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.

10 Nisan'da Amerikalı 30 eğitmenin, 230 YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdiği ortaya çıktı.

Keşif uçuşu yapıldı

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, keskin nişancı, koruma ile tahliye ve topçu atışları konusunda eğitildi.

Öte yandan ABD'ye ait helikopterler eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

ABD'nin terör örgüte verdiği silahlı eğitimin devam etmesi bekleniyor.

Takviye konvoyu

Diğer yandan ABD güçleri, 10 Nisan'da Suriye-Irak sınırındaki El-Velid sınır kapısından 20 araçlık askeri ile lojistik konvoyu Haseke'deki üslere sevk etti.

Bradley tipi zırhlı muharebe araçlarının eşlik ettiği konvoyda, yakıt tankerleri ile tırları yer aldı.

Konvoy, ABD güçlerinin Haseke iline bağlı Şeddadi ile Tel Beyder bölgelerindeki askeri üslere vardı.

2015'ten bu yana desteğini sürdürüyor

ABD ordusu; 6, 8, 22 ile 25 Ocak'ta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına en az 200'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu göndermişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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