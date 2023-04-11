BIST 5.124
DOLAR 19,29
EURO 21,05
ALTIN 1.241,83
HABER /  SEÇİM

Karabük'te İYİ Parti istifalar peş peşe geldi

Karabük'te İYİ Parti istifalar peş peşe geldi

İYİ Parti Karabük eski İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Ali Çetin Aygün, partisinden istifa etti.

Abone ol

Bir önceki dönem İYİ Parti Karabük İl Başkanı olan ve milletvekilliği aday adayı olan Ali Çetin Aygün, parti üyeliğinden istifa etti.

Aygün, yaptığı açıklamada, "Partimizde altyapısı olmayan şahıs, bir numara yapılmak suretiyle tabanın ve teşkilatın isteğine boyun eğilmedi bu da istifa gerekçemden biri olarak ön safhada yerini alıyor. Bunun dışında ben bu kirli siyaseti yapmak istemiyorum. Bu nedenle de istifamı verdim" dedi.

Parti yönetiminin başarılı olamayacağı yönünde aldığı kararla ilgili de Aygün, "Bu benim dışımda oluşan bir karar. Ama gördüğüm kadarıyla da bu kararların arkasında duran bir yönetim olmadı. Duyduğum kadarıyla da yönetimden birçok istifa söz konusu. Önemli bir istifa söz konusu var. Benim bulunduğum süre içinde oldukça çalkantılı ve dirençli bir muhalefet yapıldı bana karşı. Buna rağmen teşkilatları oturtturdum ve bu teşkilatlarda disipline ederek olması gerektiği haline bıraktım" diye konuştu.

Mevcut durumda İYİ Parti’nin başarılı olamayacağını aktaran Aygün, "Başarılı olma ihtimali sıfır. Bu bir ahbap çavuş ilişkisiyle gelmiş görünüyor. Bir alt yapısı olmadığı konusunda şüphe yok" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kabinesinde görev alacak ilk isimleri açıkladı
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kabinesinde görev alacak ilk isimleri açıkladı
ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu
ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Genç öğretmen amansız hastalığa yenik düştü
Genç öğretmen amansız hastalığa yenik düştü
Tetikçinin Oğlu Yunus kim, gerçekte kim oynuyor? Ailenin en silik ismi
Tetikçinin Oğlu Yunus kim, gerçekte kim oynuyor? Ailenin en silik ismi
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale halkı gün sayıyor yüksek hızlı tren heyecanı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale halkı gün sayıyor yüksek hızlı tren heyecanı
AK Parti seçim beyannamesinde 3 yeni müjde ortaya çıktı 150 bin TL
AK Parti seçim beyannamesinde 3 yeni müjde ortaya çıktı 150 bin TL
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Seyirciyi şoke eden sahne Songül hamile mi?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Seyirciyi şoke eden sahne Songül hamile mi?
Karaman’da Demokrat Parti CHP’yi desteklemeyecek
Karaman’da Demokrat Parti CHP’yi desteklemeyecek
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı! Erdoğan'dan flaş mesajlar
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı! Erdoğan'dan flaş mesajlar
Kurt saldırısında yaralı kurtuldu yaşadığı dehşeti anlattı
Kurt saldırısında yaralı kurtuldu yaşadığı dehşeti anlattı
Millet İttifakı'nda Sadullah Ergin krizi! CHP, DEVA Partisi'ne "Ergin'i çekin yeni isim verin" dedi
Millet İttifakı'nda Sadullah Ergin krizi! CHP, DEVA Partisi'ne "Ergin'i çekin yeni isim verin" dedi