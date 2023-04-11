BIST 5.122
DOLAR 19,29
EURO 21,05
ALTIN 1.241,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beden öğretmeninden kız öğrencilere istismar iddiası! İşte verilen ceza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beden öğretmeninden kız öğrencilere istismar iddiası! İşte verilen ceza

ANKARA'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan sanık E.H. hakkında, 5 kız öğrenciye cinsel istismar suçundan 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık E.H, taraf avukatlar ve tanık öğrenciler katıldı. 

“Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı”

Tanık İ.E.A., sanık E.H'nin tüm öğrencilere arkadaş gibi davrandığını söyleyerek, "Gördüğüm bir şey yok ama duyumlarım var. Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı. Sadece kızlara karşı eylemlerinin olduğunu duydum ancak görmedim. Görmeye dayalı bir bilgim yoktur" ifadelerine yer verdi.

“Ben kimseye art niyetli davranmadım”

Tanık beyanlarının ardından kendisine söz verilen sanık E.H., "Kız-erkek öğrenci ayırmadan herkese arkadaş gibi davrandım. Ben kimseye art niyetli davranmadım. Sadece bir kapris sonucu buradayım. Bir art niyetimin olmadığına hepsi biliyor. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Dinlenilen beyanların ardından mahkeme, sanık öğretmen E.H'nin üzerine atılı 'çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı' suçunu işlediğini belirterek sanık hakkında toplam, 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rehin tutulan 13 kişi şehit edilmişti! Gara katliamı davasında karar çıktı
Rehin tutulan 13 kişi şehit edilmişti! Gara katliamı davasında karar çıktı
Karabük'te İYİ Parti istifalar peş peşe geldi
Karabük'te İYİ Parti istifalar peş peşe geldi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kabinesinde görev alacak ilk isimleri açıkladı
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kabinesinde görev alacak ilk isimleri açıkladı
ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu
ÖSYM açıkladı! 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yeri belli oldu
Genç öğretmen amansız hastalığa yenik düştü
Genç öğretmen amansız hastalığa yenik düştü
Tetikçinin Oğlu Yunus kim, gerçekte kim oynuyor? Ailenin en silik ismi
Tetikçinin Oğlu Yunus kim, gerçekte kim oynuyor? Ailenin en silik ismi
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale halkı gün sayıyor yüksek hızlı tren heyecanı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale halkı gün sayıyor yüksek hızlı tren heyecanı
AK Parti seçim beyannamesinde 3 yeni müjde ortaya çıktı 150 bin TL
AK Parti seçim beyannamesinde 3 yeni müjde ortaya çıktı 150 bin TL
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Seyirciyi şoke eden sahne Songül hamile mi?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Seyirciyi şoke eden sahne Songül hamile mi?
Karaman’da Demokrat Parti CHP’yi desteklemeyecek
Karaman’da Demokrat Parti CHP’yi desteklemeyecek
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı! Erdoğan'dan flaş mesajlar
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı! Erdoğan'dan flaş mesajlar