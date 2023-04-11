Beden öğretmeninden kız öğrencilere istismar iddiası! İşte verilen ceza

ANKARA'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan sanık E.H. hakkında, 5 kız öğrenciye cinsel istismar suçundan 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık E.H, taraf avukatlar ve tanık öğrenciler katıldı.

“Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı”

Tanık İ.E.A., sanık E.H'nin tüm öğrencilere arkadaş gibi davrandığını söyleyerek, "Gördüğüm bir şey yok ama duyumlarım var. Sanık, her öğrencisine arkadaşı gibi davranırdı. Sadece kızlara karşı eylemlerinin olduğunu duydum ancak görmedim. Görmeye dayalı bir bilgim yoktur" ifadelerine yer verdi.

“Ben kimseye art niyetli davranmadım”

Tanık beyanlarının ardından kendisine söz verilen sanık E.H., "Kız-erkek öğrenci ayırmadan herkese arkadaş gibi davrandım. Ben kimseye art niyetli davranmadım. Sadece bir kapris sonucu buradayım. Bir art niyetimin olmadığına hepsi biliyor. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Dinlenilen beyanların ardından mahkeme, sanık öğretmen E.H'nin üzerine atılı 'çocuğun sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarı' suçunu işlediğini belirterek sanık hakkında toplam, 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası verdi.