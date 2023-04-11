Fiyatları düşürecek gelişme! Turfanda soğan hasadı başladı

Soğan fiyatları arttı. Bir kilo soğanın 30 liraya geldiği çarşı pazarda soğan tek tek satılmaya başlandı. Soğan hasadının erken başladığı yörelerdeki verimin, yükselen fiyatları aşağı düşürmesi bekleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, bu ay itibarıyla Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başladığını ve rekoltenin geçen yılın üzerinde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan verilen bilgilere göre, Güneydoğu'da yapılan hasat ihtiyaç fazlası doğuracağı için fiyatların düşmesi gündemde.

Bakanlıktan soğan üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'de son 10 yıllık ortalamaya göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiği, 2022'de 2 milyon 350 bin ton üretim gerçekleştiği hatırlatıldı.

"Halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır"

Açıklamada, ihtiyacı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği belirterek şu ifadelere yer verildi:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021/2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır.



"Yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatlar başladı"

Geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketiminin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ülkemizin güney bölgelerinde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatlar da başlamıştır. Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur. 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir.