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Hilmi Daşdemir canlı yayında yeni anket sonuçlarını açıkladı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında seçimlere az bir süre kala son anket sonuçlarını açıkladı.

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14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı seçimlerine 34 gün kala anket firmaları son anketlerini paylaşmaya başladı. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulmasının ardından kartların yeniden dağıtıldığı ve Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimde hangi aday ne kadar oy alacak?

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında yeni anket sonuçlarını açıkladı.

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