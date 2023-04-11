Aytun Çıray Akşener'i eleştirdi! Öğrendiğimde şoke oldum

İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Çıray partideki krizi ortaya koydu.

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Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde aday olmayacağını ilan eden Aytun Çıray gemileri yaktı. Çıray, sosyal medya hesabından paylaştığı peş peşe tweetlerle Akşener ve parti yönetimine tepki gösterdi.

Aday listesi üzerinden Meral Akşener'e yüklenen Çıray, İdris Naim Şahin'in adaylığını öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

Çıray'ın twitter üzerinden yaptığı açıklamaları şu şekilde;

Bana "Sus, zamanı mı?" diyenlere sesleniyorum. Evet tam zamanı.

Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimize bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım: Ben asla aday değilim.

Acaba iyi parti zayıflatılmak mı isteniyor?

Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var.

Acaba İYİ Parti'yi zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor?

Asıl şu soruyu sorun bakalım: İYİ Parti zarar gördüğünde kim kâr kim zarar eder?

Gökhan Zan tepkisi

Hatay’da genç, sporcu Gökhan Zan 2.sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1.sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler. Peki ne yapılmak isteniyor?

Bir twit atarak İdris Naim Şahin ile ilgili olarak, “Emniyet teşkilâtının FETÖ’ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı” diye yazdı. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın..

Elâzığ 1.sıra Fethullah’a “Allah dostu” diyen biri. Kars 1.sıra adayı Menzilci görünüyor.

Öğrendiğimde adeta şoke oldum

Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1.sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki?!!

Bunun üzerine... Nitekim Türk Polis Teşkilâtı’nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru.

''İdris Naim Şahin’i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.” Haklıydı, birlikte direnerek, hatta “İstifa ederiz” diyerek adaylığını önledik.

Bunu Genel Başkan’ın “yanıltılmış” olabileceğine bağladık.