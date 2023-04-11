Emrah, 'Götür beni gittiğin yere' ile döndü! Emrah'ın fenomen şarkısı Bilet Dükkanı'nın lansman sloganı oldu

Türkiye’de turizm ve teknoloji sektörünün en yenilikçi markası Bilet Dükkanı’nın marka yüzü olan Emrah’la birlikte hazırladığı reklam filmi yayınlandı. Sektördeki başarısını, teknik altyapısı ve turizm teknolojisine yaptığı yatırımlarla da artıran Bilet Dükkanı kullanıcılarına en doğru bütçe ile en iyi uçak, otel, transfer ve araç kiralama gibi seyahat hizmetlerinde çok çeşitli alternatifler sunuyor.

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Emrah’ın fenomen şarkısı “Götür Beni Gittiğin Yere” ile yeni kampanya dönemine başlayan Bilet Dükkanı’nın reklam filmi aynı anda 14 kanalda yayınlanarak izleyiciler ile buluştu. Sosyal medya da sanatçı Emrah’ın yaptığı paylaşımlar dikkat çekti, hayranlar reklam filmine büyük ilgi gösterdi.

Seyahat tutkunlarına büyük olanaklar sunan Bilet Dükkanı, söz ve bestesi Emrah’a ait olan ve 1996 yılında dinleyici ile buluşan ikonik şarkı ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ ile yeni bir seyahat sloganı yarattı. Reklam filmi için uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçen Emrah, çekimlerde heyecanını ekiplerle paylaştı ve ortaya keyifli görüntüler çıktı.

Reklam filmi hem gerçek dünyada hem Matevarsa'ta

“Bilet Dükkanı götürür seni istediğin yere” sloganıyla Türkiye’de turizm sektöründe ilk 10 büyük şirketten biri olan ve 30 yıldır acente olarak kesintisiz hizmet veren Bilet Dükkanı metaverse için de bir reklam filmi hazırladı.

GoArt Metaverse’te tasarlanan ve yıl içerisinde büyük bir kampanyayla duyurusu yapılacak mağazasını da içeren reklam filminde Emrah ‘Seyahat etmek herkes gibi benim için de uzun yıllardır bir tutku. Dilediğin yere en kolay ve en konforlu şekilde ulaşabilme imkanı hepimiz için çok değerli. Yıllar önce şarkımda ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ demiştim, şimdi ise birlikte ‘Bilet Dükkanı götürür seni istediğin yere’ demeye başlıyoruz. Arkasındaki teknolojik gücüyle seyahat etmenin her adımını tek adreste özenle sunan Bilet Dükkanı’nı tebrik ediyorum. Herkesi uçak biletleri, otel, araç kiralama ve transfer rezervasyonları gibi ayrı ayrı uğraşması zorlayacağı seyahat konuları için Bilet Dükkanı’nı deneyimlemeye davet ediyorum’ dedi.

Emrah’ın yıllarca dillerden düşmeyen, kendi döneminin rekor albüm satışlarını elde eden, 2010 yılında Altın Kelebek Yılın Olay Şarkısı ödülünü alan şarkısından ilham alan Bilet Dükkanı kullanıcılarına dünyadaki yüzlerce havayolu şirketinin binlerce uçuş seçeneğini, otel, transfer ve araç kiralama hizmetini, hızlı ve avantajlı fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Bilet Dükkanı reklam filmini izlemek için tıklayın...