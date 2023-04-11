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Sinan Oğan'dan çok konuşulacak asgari ücret vaadi

Sinan Oğan'dan çok konuşulacak asgari ücret vaadi

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı bir programda asgari ücrete dair çok konuşulacak bir vaatte bulundu. Asgari ücreti yoksulluk sınırına çıkaracaklarını belirten Oğan, "Asgari ücret 30 bin lira olacak" dedi.

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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, BBN Türk'e konut oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğan, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir vaatte bulundu.

"30 bin lira asgari ücret vaat ediyoruz"

Sinan Oğan, "Çalışanlarımız asgari ücrete tabi edildi. Yoksulluk sınırında asgari ücreti vadediyorum. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 30 bin liradır. Biz bunu asgari ücret olarak vaat ediyoruz. Milyonlarca insan asgari ücret ile açlık sınırının altında çalışıyor. Bugün açlık sınırı 9 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin en azından şimdilik yoksulluk sınırında olmalı." dedi.

"Genç işsizliği bitireceğiz"

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi vergide reform yapacağız. Rant vergisi ile kaynak oluşturacağız. Plan tadilat ile 10 milyonluk arsa bir gecede 100 milyon oluyor tek bir vergi vermiyor. Biz bu rantiyeden vergi alacağız. Böylelikle gerekli kaynağı üreteceğiz. Genç işsizliği bitireceğiz. Liyakatsizliği ortadan kaldıracağız.

"Yurt dışına giden gençlerimizi geri getireceğiz"

Biz bu ülkeyi ileri teknoloji merkezi haline getirirsek, çip üretim merkezi yaparsak hem buradaki gençlerimizin önünü açacağız hem de yurt dışına gitmiş gençlerimizi geri getireceğiz. Üniversitelerdeki dayatmacı anlayışı yıkacağız. Profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde yeni bir rektörlük sistemi getireceğiz. Gençler yarınlarından ümitvar olup kendilerini rahat bir şekilde ifade edecek. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri daha umutlu ve özgür bireyler olarak yetiştireceğiz"

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